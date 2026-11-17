El presidente Abelardo de la Espriella anunció la llegada de Italika a Colombia, luego de recibir la visita del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, con quien conversó sobre las oportunidades de inversión que ofrece el país.

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A través de su cuenta de X, el mandatario dio a conocer que la compañía de motocicletas tiene previsto instalar una operación de ensamblaje en Barranquilla, proyecto que representaría la creación de cerca de 1.000 empleos.

El jefe de Estado presentó el anuncio como parte de su estrategia para atraer capital extranjero y fortalecer la actividad productiva en las regiones. También destacó la decisión del empresario mexicano de apostar por el mercado colombiano.

“Esta es la Colombia que estamos construyendo: un país que recupera la confianza, atrae inversión, genera empleo y abre sus puertas a quienes quieren producir, crecer y crear oportunidades para nuestra gente”, agregó.

El pronunciamiento se produjo después del encuentro con Salinas Pliego, a quien el mandatario calificó como un buen amigo y con quien abordó su visión empresarial y las posibilidades de crecimiento económico que ofrece Colombia.

Este es el anuncio del presidente:

¡BUENAS NOTICIAS PARA BARRANQUILLA Y PARA COLOMBIA! 🇨🇴 Recibí la visita de un buen amigo, el empresario mexicano @RicardoBSalinas, con quien conversé sobre su visión empresarial y las enormes oportunidades que ofrece Colombia para la inversión. Ricardo le apuesta a nuestro país: ITALIKA llegará a Barranquilla para ensamblar motocicletas en Colombia, con una inversión que permitirá generar cerca de 1.000 empleos. Esta es la Colombia que estamos construyendo: un país que recupera la confianza, atrae inversión, genera empleo y abre sus puertas a quienes quieren producir, crecer y crear oportunidades para nuestra gente. La decisión de don Ricardo Salinas de apostarle a Colombia demuestra que vamos por el camino correcto. ¡Bienvenida ITALIKA a Barranquilla y a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 17, 2026

¿Qué es Italika y quién es Ricardo Salinas Pliego?

Italika es una marca de motocicletas perteneciente a Grupo Salinas, conglomerado empresarial mexicano liderado por Ricardo Salinas Pliego. La compañía tiene una presencia importante en el mercado mexicano y ha desarrollado operaciones de ensamblaje para atender la demanda de motocicletas en ese país.

En 2024, la empresa anunció la apertura de una planta en El Salto, Jalisco, con una inversión superior a los 500 millones de pesos mexicanos. La instalación cuenta con una capacidad proyectada de ensamblaje de hasta 500.000 motocicletas al año y fue concebida para generar más de 1.000 empleos directos.

Posteriormente, en marzo de 2025, Grupo Salinas puso en marcha una segunda fábrica ensambladora en Guadalajara, también en Jalisco, con una inversión superior a los 500 millones de pesos mexicanos. Esa operación contempló la generación de más de 1.200 empleos directos.

La llegada de Italika a Colombia representaría una nueva expansión de sus operaciones de ensamblaje en América Latina, ahora con Barranquilla como punto de entrada.

¿Cuántos empleos generaría la llegada de Italika a Colombia?

De acuerdo con el anuncio de De la Espriella, el proyecto de Italika en Barranquilla permitirá generar cerca de 1.000 empleos.

La iniciativa se suma a los esfuerzos del Gobierno nacional por atraer inversión extranjera y promover la instalación de empresas en diferentes regiones del país.

Sin embargo, el mandatario no entregó detalles adicionales sobre el monto de la inversión, el cronograma de construcción o puesta en funcionamiento de la planta, ni la fecha prevista para el inicio del ensamblaje de motocicletas.

Tampoco precisó cuántos de los puestos de trabajo anunciados corresponderían a empleos directos o indirectos.

Por ahora, el anuncio pone a Barranquilla en el radar de una nueva operación industrial vinculada con el sector de las motocicletas. Los detalles sobre el desarrollo del proyecto y sus condiciones de funcionamiento serán claves para establecer el alcance económico y laboral que tendrá esta inversión.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.