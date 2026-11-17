Por: El Espectador

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Un grupo integrado por miembros destacados del llamado “Centro Político” ha manifestado su inconformidad ante las recientes estrategias en materia de seguridad adoptadas por el gobierno de Abelardo de la Espriella. A través de un manifiesto de cuatro páginas, figuras como los exministros Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo, el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, y el excandidato vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, detallaron sus preocupaciones tanto respecto a la conducción actual de la seguridad como frente a decisiones de política internacional y judicial, como la propuesta de retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional y la relación del gobierno con la Justicia Especial para la Paz (JEP).

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Según expone el documento citado por El Espectador, los firmantes consideran que el país afronta una comprensión insuficiente sobre la complejidad de su contexto geopolítico y su geografía. De igual modo, resaltan las ventajas comparativas que han impulsado la producción y exportación de narcóticos, así como la persistente desigualdad en la presencia del Estado en distintas regiones. Frente a este panorama, insistieron en la necesidad urgente de construir un documento integral de Defensa y Seguridad Nacional, el cual ordene prioridades, defina objetivos y distribuya recursos de manera estratégica.

Uno de los llamados principales de este colectivo apunta a que la política de seguridad no quede únicamente bajo el control del presidente, sino que involucre también al Congreso y la sociedad civil. Indican que actualmente existen limitaciones notables dentro de la capacidad operacional de la Fuerza Pública, sobre todo en aspectos como la movilidad aérea, inteligencia tecnológica, uso de sistemas no tripulados y control territorial. Para recuperar la “superioridad operativa”, los firmantes consideran que serán necesarias inversiones significativas y una redefinición de prioridades claras.

Además, advierten que la economía derivada de la coca afecta directamente a entre 150.000 y 250.000 productores, sosteniendo a cerca de un millón de personas. Por ello, enfatizan que cualquier estrategia de seguridad debe ir acompañada de alternativas reales de ingreso y de oportunidades productivas para las comunidades vinculadas a la siembra y procesamiento de cultivos ilícitos. En palabras del documento, “quien no dispone de medios legítimos de subsistencia dará su vida por conservar los que tiene”.

Finalmente, el grupo plantea una transformación profunda del modelo penitenciario nacional, abogando por refuerzos en la guardia carcelaria, barreras eficaces para evitar comunicaciones ilícitas y sistemas internos de control más robustos. Según el mismo manifiesto, la recuperación de las cárceles es reconocida por el gobierno como parte esencial de la estrategia contra el crimen organizado, tema en el que los firmantes expresan su apoyo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales puntos del manifiesto del “Centro Político” sobre la seguridad nacional?

El manifiesto del “Centro Político” se centra en cuestionar la capacidad y dirección de las políticas de seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella, pide que la definición de la política de seguridad integre al Congreso y la sociedad civil, solicita la elaboración de un documento integral de Defensa y Seguridad Nacional, señala limitaciones operativas de la Fuerza Pública, destaca la necesidad de alternativas económicas para las comunidades vinculadas a la producción de coca y propone una transformación profunda del sistema penitenciario.

¿Qué impacto tiene la economía de la coca en las comunidades, según el manifiesto?

De acuerdo con el manifiesto citado por El Espectador, la economía de la coca implica entre 150.000 y 250.000 productores directos, llegando a sostener hasta un millón de personas. Por esto, los firmantes consideran indispensable acompañar las estrategias de seguridad con opciones de ingreso y desarrollo productivo local, advirtiendo que sin medios legítimos de subsistencia, las personas defenderán sus actuales formas de vida aunque sean ilícitas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.