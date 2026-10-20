Por: El Espectador

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El llamado "Centro Político", compuesto por ciudadanos, académicos, exministros y figuras afines a esta corriente, emitió su quinta declaración dirigida al gobierno de Abelardo de la Espriella, en la que examina y cuestiona el rumbo de las relaciones exteriores del país. De acuerdo con El Espectador, el documento está organizado en ocho puntos principales y subraya algunos temas clave de la política exterior reciente, como la relación con Estados Unidos, una eventual salida de la Corte Penal Internacional (CPI), la decisión sobre la iniciativa china de la Franja y la Ruta, así como el desarrollo de una política exterior propia frente a Venezuela.

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En el comunicado, se recuerda la relevancia de los principios consagrados en la Constitución de 1991: soberanía nacional, integridad territorial, autodeterminación de los pueblos, respeto al derecho internacional, solución pacífica de las controversias, protección del medio ambiente e integración regional latinoamericana y caribeña. A juicio del Centro Político, preservar estos principios es esencial para la democracia y el desarrollo del país.

Se traza una comparación entre la política exterior del exmandatario Gustavo Petro y la actual gestión. Según el documento, la última administración se caracterizó por el “ideologismo extremo, falta de coherencia y profesionalismo” y críticas puntuales sobre “nombramientos que omitieron la meritocracia y debilitaron el servicio exterior”. No obstante, advierten que la nueva administración no debe caer en esos mismos errores y sugieren actuar con mayor equilibrio y profesionalismo.

El Centro Político respalda el multilateralismo y destaca la importancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para el país, señalando que la reforma de estas entidades sería necesaria para hacerlas más representativas. En cuanto a la eventual salida de Colombia de la CPI, señalan que mantener vínculos con este organismo es fundamental para la lucha contra la impunidad y la credibilidad nacional en derechos humanos, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial de retiro.

Sobre la relación con Estados Unidos, el grupo propone mantener una alianza fuerte pero con cautela, resaltando que la preferencia por Washington no puede suplantar la autonomía de Colombia. Critican que la adhesión al "Escudo de las Américas" pone en riesgo esa independencia y recomiendan imparcialidad frente a la política interna estadounidense.

En el caso de China, el comunicado considera que la salida de la Franja y la Ruta debería basarse en razones claras, pues la relación con ese país es clave para el comercio y las inversiones. También, respecto a la relación con Israel y la decisión de trasladar la embajada a Jerusalén, subrayan el desacuerdo del Consejo de Seguridad de la ONU y el alejamiento de la tradición diplomática colombiana.

Finalmente, el Centro Político plantea fomentar la cooperación Sur-Sur, considerando el protagonismo creciente de Asia, África y el denominado Sur Global, e impulsa la diversificación de las relaciones exteriores en todos los ámbitos posibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cuestionamientos del Centro Político sobre la política exterior del gobierno De la Espriella?

El Centro Político planteó ocho cuestionamientos al gobierno de Abelardo de la Espriella, enfatizando la importancia de mantener los principios constitucionales en la política exterior, la necesidad de autonomía frente a Estados Unidos, la relevancia de conservar vínculos con la Corte Penal Internacional y la prudencia ante el retiro de la iniciativa china de la Franja y la Ruta. El grupo también criticó el posible traslado de la embajada a Jerusalén y destacó la urgencia de diversificar relaciones internacionales, según información de El Espectador.

¿Por qué es relevante para Colombia mantener vínculos con la Corte Penal Internacional (CPI)?

De acuerdo con el documento citado por El Espectador, para un país con una historia marcada por la violencia y millones de víctimas, los lazos con la CPI son cruciales en la lucha contra la impunidad de graves crímenes y para sostener una política de derechos humanos basada en principios universales. El mantener estas relaciones refuerza la credibilidad internacional de Colombia en esta materia.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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