Buscar mejores condiciones laborales, aumentar sus ingresos y encontrar oportunidades de crecimiento profesional son algunas de las razones por las que muchos colombianos contemplan la posibilidad de trabajar en el exterior. En medio de esa búsqueda, una convocatoria de una empresa de expediciones llama la atención por el destino: la Antártida, uno de los territorios más remotos del planeta.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Aviso para empresas de Bogotá con empleados mayores de 50 años por dinero que se asoma en el camino)

Se trata de Aurora Expeditions, compañía especializada en viajes de exploración a regiones polares que recibe hojas de vida de personas interesadas en integrar sus equipos de expedición. La empresa organiza recorridos en lugares como la Antártida y el Ártico, donde los viajeros conocen ecosistemas, especies y paisajes que requieren acompañamiento de personal con preparación específica.

La convocatoria representa una alternativa para profesionales que buscan llevar sus conocimientos a escenarios internacionales, especialmente en áreas relacionadas con la naturaleza, la ciencia y las actividades de exploración. Sin embargo, los interesados deben revisar las condiciones de cada vacante y verificar si cumplen con los requisitos solicitados.

Lee También

¿Qué perfiles busca la empresa para trabajar en la Antártida?

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, entre los perfiles que pueden tener cabida en este tipo de expediciones se encuentran biólogos marinos, geólogos, naturalistas, historiadores y guías especializados.

Los biólogos marinos pueden aportar conocimientos sobre las especies y los ecosistemas acuáticos; los geólogos, sobre las características físicas del territorio, mientras que los naturalistas se encargan de explicar aspectos de la fauna, la flora y el entorno. Por su parte, los historiadores contribuyen a contextualizar los lugares visitados y sus antecedentes.

También se contemplan funciones para guías de expedición y personas con experiencia en actividades como kayak, buceo, senderismo y montañismo. El conocimiento en el manejo de botes inflables utilizados durante las excursiones puede ser relevante para determinados cargos.

Las funciones, los requisitos y las condiciones laborales dependen del puesto al que se presente cada candidato. Por eso, antes de enviar una hoja de vida, es importante consultar las vacantes vigentes y las competencias que exige la compañía.

¿Cómo enviar la hoja de vida?

Los colombianos interesados pueden consultar el portal oficial de Aurora Expeditions y buscar la sección de empleos para conocer las oportunidades disponibles y el procedimiento de postulación.

Es importante revisar aspectos como la remuneración, la duración del contrato, los gastos cubiertos y los requisitos para trabajar en el exterior. La publicación de una convocatoria no garantiza la contratación ni significa que todos los cargos tengan las mismas condiciones.

(Ver también: Ilusión en Colombia por revelación sobre cómo y dónde llega aumento de empleos, muy pronto: “35 %”)

Una alternativa para buscar oportunidades fuera de Colombia

Para quienes no encuentran empleos acordes con su formación o buscan mejorar sus condiciones económicas, las ofertas internacionales pueden convertirse en una opción para ampliar sus horizontes profesionales. No obstante, trabajar en la Antártida implica adaptarse a condiciones climáticas exigentes, permanecer en zonas remotas y cumplir responsabilidades específicas.

Por eso, además de contar con la experiencia requerida, los aspirantes deben evaluar las exigencias del puesto antes de tomar una decisión. La oportunidad puede resultar atractiva para quienes desean trabajar en un entorno poco convencional, siempre que las condiciones de contratación se ajusten a sus expectativas.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.