Por: EL PILON SA

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Valledupar se presenta como un escenario de nuevas alternativas laborales para quienes buscan empleo, abarcando perfiles de distinto nivel académico y áreas de experiencia. De acuerdo con la información reportada, las vacantes actuales incluyen cargos en los sectores comercial, mercadeo, automotriz, inspección de instalaciones eléctricas y logística, con salarios que varían entre $1.750.905 y casi $3.000.000 mensuales. En algunos casos, se suman comisiones o beneficios adicionales según el puesto ofertado.

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En el sector de consumo masivo, la empresa Eficacia ofrece el puesto de mercaimpulsador, donde la principal labor es organizar y exhibir productos en los puntos de venta, supervisar su correcto surtido y rotación y fomentar la compra a través de actividades específicas de mercadeo. Esta vacante exige haber culminado el bachillerato, poseer al menos seis meses de experiencia y contar con curso vigente de manipulación de alimentos, o estar dispuesto a obtenerlo. El salario base es de $1.750.905 más auxilio de movilización y comisiones por cerca de $285.000, según indicadores. El contrato es presencial, por obra o labor, con jornada de lunes a sábado y posibilidad de domingos remunerados.

Por otro lado, Jiro S. A. requiere un asesor comercial para la venta de electrodomésticos. Quienes apliquen deben tener formación técnica o tecnológica y al menos un año de experiencia en ventas, especialmente con metas presupuestales, y pueden aspirar personas hasta los 50 años. El salario inicia en $1.750.905 más transporte y comisiones sin límite, con vinculación presencial y turnos rotativos que cubren domingos y descanso compensatorio en semana.

En el sector automotriz, Mayorautos S. A. S. busca asesor comercial para vehículos usados, encargado de gestionar tanto clientes como la documentación e inspección de automotores, además de realizar pruebas de ruta y participar en el análisis de mercado. La plaza exige formación en áreas administrativas o comerciales, un año de experiencia en concesionarios o gestión de vehículos usados, conocimientos básicos de inspección y licencia de conducción al día. La contratación es directa y se enfatiza la estabilidad laboral.

Para quienes cuentan con formación profesional en ingeniería eléctrica, la compañía RETIE Y RETILAP S. A. S. ofrece una oportunidad para ejercer funciones de inspección de instalaciones eléctricas bajo la normativa RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), con salario de $3.000.000, contrato indefinido y movilidad requerida. Este cargo exige mínimo un año de experiencia y certificaciones en normas específicas como RETIE, RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público) o RITEL (Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Telecomunicaciones).

Por último, ACTIVOS S. A. S. requiere supervisor de almacenamiento y distribución con experiencia en bodega, logística y manejo de personal. El cargo implica monitoreo de indicadores y organización de la operación, con salarios reportados de hasta $3.009.000, prestaciones y contratación presencial por obra o labor, en turnos rotativos o nocturnos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a ofertas laborales en Valledupar según las empresas mencionadas?

De acuerdo con la información presentada, cada empresa solicita requisitos específicos: desde nivel académico (bachiller, técnico, tecnólogo o profesional) y experiencia en el área respectiva, hasta certificaciones técnicas como el curso de manipulación de alimentos o conocimiento en normativas del sector eléctrico (RETIE, RETILAP o RITEL). Además, algunas vacantes requieren licencia de conducción vigente y disposición para turnos rotativos o nocturnos.

¿En qué consisten las funciones de un mercaimpulsador en el sector de consumo masivo?

Según Eficacia, el mercaimpulsador debe encargarse de la exhibición y rotación de productos en puntos de venta, verificación de marcación, abastecimiento y disposición del material publicitario. Además, debe mantener organizados los espacios, estimular la compra de productos y cubrir múltiples tiendas durante su jornada, lo que requiere proactividad y atención al detalle.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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