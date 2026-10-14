Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Una comunidad de Valledupar se encuentra enfrentando una difícil situación que, de acuerdo con una denuncia ciudadana obtenida por EL PILÓN, ha persistido durante ocho años. El origen de las dificultades reside en un manjol ubicado en la carrera 12 con calle 9C, el cual con frecuencia permanece rebosado y ocasiona molestias notables entre los habitantes de este sector.

Sigue a PULZO en Discover

El problema, según lo relatado en el video de la denuncia, tiene origen en el deterioro de las tuberías vinculadas al sistema de manejo de aguas residuales. Según el denunciante, "esas tuberías están rotas y constantemente se filtra absolutamente toda el agua negra, acumulándose, como se pueden dar cuenta, acumulándose en todo este sector, generando muy malos olores, dejando en evidencia el poco mantenimiento que están teniendo las entidades relacionadas con el tema de manejo de aguas en Valledupar". Este señalamiento destaca la aparente falta de mantenimiento preventivo por parte de las entidades responsables de la gestión de aguas de la ciudad.

La situación alcanza un nivel de gravedad adicional debido a la presencia de adultos mayores y personas con enfermedades viviendo en las inmediaciones del manjol afectado. El denunciante hizo énfasis en la necesidad urgente de que las autoridades tomen medidas para evitar que el problema se agrave y surjan enfermedades asociadas con el contacto y la exposición permanentes a las aguas negras. Citando sus palabras: "En esta zona viven ancianos, viven personas con enfermedades y parece que son indolentes frente a esta situación".

Otra consecuencia directa del rebosamiento del manjol es el deterioro físico de la infraestructura vial. El denunciante denunció que "la carretera se está hundiendo, si se puede dar cuenta, eso se está hundiendo, en cualquier momento eso se va a erosionar completamente y va a quedar un hueco en donde van a salir con más, con mayor caudal o con mayor volumen las aguas negras de esta zona". Esto implica riesgos no solo para la salud, sino también para la movilidad y seguridad vial en el sector.

En síntesis, la reiterada filtración de aguas negras, la generación de malos olores, los riesgos a la salud pública y el daño a la infraestructura convierten este caso en un llamado de atención que la comunidad dirige a las entidades competentes, solicitando acciones concretas para resolver una problemática que, según la denuncia recogida por EL PILÓN, ya se extiende por ocho años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el manjol rebosado en Valledupar preocupa tanto a la comunidad?

El manjol rebosado en la carrera 12 con calle 9C ha causado molestias constantes debido a los malos olores y la acumulación de aguas negras, situación agravada porque en la zona residen adultos mayores y personas con enfermedades. Además, según la denuncia ciudadana citada por EL PILÓN, la filtración ha provocado el hundimiento de la vía, lo que pone en riesgo tanto la salud como la seguridad de quienes transitan por este sector.

¿Cuáles son los riesgos de salud asociados al rebosamiento de aguas negras?

De acuerdo con el denunciante recogido por EL PILÓN, el contacto con aguas negras genera condiciones que pueden favorecer la aparición de enfermedades. Las personas más vulnerables en la zona, como adultos mayores y quienes ya presentan problemas de salud, corren un riesgo mayor, por lo que la exposición constante a este tipo de contaminación hace urgente la intervención de las entidades responsables del manejo de aguas en Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.