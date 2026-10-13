Una súplica desesperada lanzada desde el exterior encontró eco directo en la Casa de Nariño. El soldado Henry Camargo pisó nuevamente suelo colombiano este lunes 13 de octubre, tras una compleja operación humanitaria coordinada de urgencia por la Cancillería y el consulado nacional en Nueva York, luego de que el propio uniformado expusiera en un video su delicado cuadro clínico y le suplicara al presidente Abelardo De La Espriella gestionar su retorno al país para acceder a un trasplante pulmonar vital.

Sigue a PULZO en Discover

El caso, que conmocionó a la opinión pública el pasado mes de septiembre, evidenció las críticas condiciones de salud que enfrentaba el exmilitar en territorio estadounidense, donde una severa afección respiratoria le exigía someterse con urgencia a un doble trasplante para evitar un desenlace fatal. Ante la crudeza del testimonio audiovisual, el presidente De La Espriella activó de inmediato los mecanismos estatales, impartiendo una instrucción categórica al canciller Omar Bula para priorizar el caso y materializar la repatriación bajo los más altos estándares de asistencia humanitaria excepcional.

Para cumplir con la directriz de la Jefatura de Estado, la Cancillería movilizó recursos estratégicos provenientes del Fondo Especial para las Migraciones, logrando gestionar y asegurar un vuelo medicalizado con el personal clínico necesario para salvaguardar la estabilidad de Camargo durante todo el trayecto transcontinental desde Nueva York hasta la capital colombiana. A su aterrizaje, el exintegrante de las Fuerzas Militares fue recibido en la plataforma aeronáutica y remitido de inmediato al Hospital Militar Central, institución donde continuará bajo rigurosa observación médica especializada aprovechando su vinculación al régimen de salud castrense.

Fuentes diplomáticas resaltaron que el acompañamiento consular en Norteamérica no decayó un solo instante, manteniendo un canal de comunicación directo y constante con el paciente hasta concretar su retorno a casa. En sintonía con el desenlace del operativo, el presidente Abelardo De La Espriella celebró la noticia a través de su perfil oficial en la red social X con un mensaje institucional cargado de emotividad: “¡Bienvenido a la Patria Milagro!”. Con esta intervención de carácter humanitario, el Gobierno busca subrayar que la asistencia prioritaria a los connacionales en condición de vulnerabilidad en el exterior constituye una piedra angular en la nueva directriz de la política exterior colombiana.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.