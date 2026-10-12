Por: EL PILON SA

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Valledupar enfrenta una situación compleja en materia de salud pública, de acuerdo con un informe elaborado por Asocapitales y UNIPS Colombia, que recogió las percepciones de las autoridades sanitarias de 31 ciudades capitales de Colombia. Según el documento, titulado “Estado del Sistema de Salud en las Ciudades Capitales — Línea Base 2026”, la ciudad fue clasificada en una banda de riesgo alto, con 56,8 puntos sobre 100. Sin embargo, es preocupante que en cuatro de sus ocho dimensiones principales el nivel de riesgo sea crítico, lo que coloca al municipio en una situación de alerta frente al acceso a servicios, la sostenibilidad financiera, el suministro de medicamentos y la estabilidad sistémica de su red sanitaria.

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El informe detalla que las principales alarmas se relacionan con dificultades económicas de hospitales y clínicas, barreras en la atención de los pacientes, problemas para acceder a medicamentos y tecnologías, y el riesgo latente de interrupción del servicio. Es importante subrayar, según la propia metodología del estudio, que estos resultados se construyen con respuestas de la autoridad sanitaria municipal y no implican que el sistema haya colapsado ni detallan la cantidad exacta de pacientes afectados. Entre los servicios que han sufrido suspensiones temporales, Valledupar reportó campos como “Oncologías (Famisanar)” y problemas con el acceso a medicamentos, evidenciando situaciones que han afectado la continuidad de tratamientos críticos.

La recolección de la información se hizo entre el 4 de agosto y el 16 de septiembre de 2026, antes de que se anunciara, el 17 de septiembre, la suspensión de algunos servicios por parte del Grupo Clínica Médicos. Lo anterior indica que los datos ya daban cuenta de riesgos existentes previos a ese evento y no evalúan sus impactos posteriores.

En el contexto local, la secretaría de Salud del Cesar, encabezada por Gina Sánchez, resaltó que la cartera pendiente con los hospitales públicos asciende a $380.000 millones, lo cual limita la operación y prestación de servicios. Sánchez, en entrevista con Cacica Noticias, enfatizó los persistentes problemas contractuales y las demoras en autorizaciones, situación que complica tanto la facturación como la atención efectiva, además de señalar la posibilidad de futuras suspensiones. La Secretaría demandó a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) información sobre las redes alternas disponibles para garantizar la atención en casos de suspensión.

Desde el lado de los prestadores, Carlos Arce, presidente del Grupo Clínica Médicos, también reportó barreras para la conciliación de cuentas y cerca de 70 pacientes en proceso de remisión durante las afectaciones. Alertó sobre los problemas que generan los traslados a otras ciudades, tanto para pacientes como para sus familias. La autoridad sanitaria local garantizó que los pacientes hospitalizados recibirían atención mientras se resolvían las remisiones.

Este panorama no es exclusivo de Valledupar. El informe revela que todas las capitales están afectadas: 16 en riesgo alto, 15 en crítico. Las principales causas identificadas por las autoridades sanitarias se centran en las deudas entre EPS e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), la insuficiencia financiera y la terminación de contratos, lo que lleva a la interrupción de tratamientos y progresión de enfermedades por falta de atención oportuna. Como respuesta, la casi totalidad de ciudades pide el saneamiento de la cartera, mejores garantías para el suministro de medicamentos y tecnologías, así como la continuidad contractual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales riesgos del sistema de salud en Valledupar según el informe de Asocapitales y UNIPS Colombia?

El informe indica que Valledupar enfrenta riesgos críticos en cuatro áreas: dificultades económicas para hospitales y clínicas, barreras en el acceso de pacientes a los servicios de salud, problemas de acceso a medicamentos y tecnologías, y riesgo de interrupción en la prestación de servicios debido a estos factores combinados. Estos problemas crean un escenario vulnerable para el sistema de salud local y se evidencian en la suspensión temporal de servicios, como la oncología, y dificultades en el suministro de medicamentos.

¿Por qué las deudas entre EPS e IPS afectan la atención en salud en Valledupar y otras capitales?

De acuerdo con lo revelado en el informe y las declaraciones de las autoridades de salud del Cesar, las deudas de $380.000 millones entre EPS e IPS generan restricciones financieras que impiden la operación normal de los hospitales, retrasan autorizaciones y complican la facturación. Esta situación puede llevar a la suspensión de servicios, incremento en las barreras de acceso y afectación en la continuidad de tratamientos esenciales, un patrón que también se repite en otras ciudades capitales del país.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.