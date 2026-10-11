Por: EL PILON SA

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Este lunes 12 de octubre, el sector de Villa Corelca, ubicado en Valledupar, será protagonista de una jornada cultural pensada para resaltar la historia y las manifestaciones propias de esta comunidad. Según la información proporcionada, el evento recibiría el nombre de ‘Las 6 raíces de Villa Corelca’ y tiene como propósito reivindicar la memoria colectiva e impulsar el orgullo barrial a través de actividades que buscan unir a los habitantes en torno a su herencia, sus expresiones y sus proyectos.

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La organización del evento corresponde a ASOPEDIC ‘Manitas Cuidadoras con Amor’, una asociación local que ha convocado a los pobladores para que participen en una programación especial. La jornada empieza desde la mañana y se desarrollará en un punto específico: la calle 16B con los números 25, 24A-70. Las actividades están diseñadas para que la comunidad se apropie del espacio público y fortalezca el sentido de pertenencia.

El primer momento de la jornada se vivirá desde las 10:00 a.m., cuando se inicie la feria de emprendimiento. Esta actividad proporcionará un escenario para que los asistentes conozcan distintas iniciativas y productos originados por miembros de la comunidad. La feria busca, de acuerdo con la información, dar visibilidad a las ideas y talentos de los emprendedores de Villa Corelca, así como favorecer la economía local mediante la vinculación directa de los vecinos con las propuestas de quienes apuestan por el desarrollo del sector.

A las 2:00 p.m., una segunda actividad captará la atención: la desvelación de murales. Este evento artístico pretende fortalecer el reconocimiento de las raíces y la identidad de los habitantes al intervenir visualmente espacios emblemáticos del barrio. El arte mural se presenta aquí como una plataforma de comunicación y memoria, en la que los símbolos de la cultura local cobran un nuevo significado y se proyectan hacia toda la comunidad.

El acompañamiento institucional lo brindan Yennis Brito, quien extiende la invitación, y la Agencia de Empleo Comfacesar, que respalda la jornada. La invitación está hecha a la población vallenata para que se sume y asista con su mejor 'pinta afro', integrando la vestimenta típica en la celebración y subrayando así el carácter cultural del encuentro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades principales de la jornada cultural en Villa Corelca?

Durante la jornada cultural ‘Las 6 raíces de Villa Corelca’, quienes asistan podrán disfrutar de dos actividades centrales: una feria de emprendimiento donde los habitantes compartirán sus productos y proyectos, y la desvelación de murales, que busca plasmar la identidad y la memoria cultural del sector en espacios públicos según información de los organizadores.

¿Cuál es el objetivo de la feria de emprendimiento en Villa Corelca?

La feria de emprendimiento, que inicia a las 10:00 de la mañana, tiene el objetivo de dar visibilidad a las iniciativas locales y fortalecer la economía del sector, permitiendo a emprendedores de Villa Corelca exhibir sus productos e ideas en un entorno comunitario y colaborativo, como promueve ASOPEDIC ‘Manitas Cuidadoras con Amor’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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