Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El vestido que llevó a la representante de Risaralda, María Alejandra López Pérez, a convertirse en Miss Universe Colombia 2026 fue mucho más que una prenda de gala. Según información recopilada por EL PILÓN, detrás de la impactante pieza estuvo el diseñador vallenato José Cuello, quien apostó por integrar elementos autóctonos a través de una inspiración clara: la Sirena del río Hurtado. Para él, la identidad y el origen siempre están presentes en cada una de sus creaciones, algo que considera imposible dejar de lado. Cuello manifestó que el vestido de María Alejandra partió de esa raíz local y buscó, desde su concepción, transmitir el ADN propio del diseñador, construyendo así una narrativa única sobre el escenario nacional de la belleza.

Sigue a PULZO en Discover

La elaboración del vestido supuso un proceso largo y minucioso, en el que aproximadamente 43.000 piedras entre grandes y pequeñas se colocaron cuidadosamente sobre una base de tul escarchado. El propio Cuello confesó que el trabajo se tornó extenuante por la cantidad de detalles que exigía la pieza, pero el esfuerzo rindió frutos en la noche de la coronación. "El vestido de María Alejandra llevó aproximadamente 43.000 piedras entre grandes y pequeñas, lo cual fue bastante extenuante, eterno, pero al final sacamos el vestido que justamente queríamos que se ejecutara", relató en entrevista con EL PILÓN.

La convocatoria de Cuello para vestir a la ganadora del certamen llegó gracias a la organización de Miss Universe Colombia, que ya conocía su trabajo y confió en su talento para esta edición. Para Cuello, fue un reto distinto, pues suponía vestir directamente a la que sería la corona nacional. La relación del diseñador con la moda se remonta a unos 14 años, cuando comenzó en el vestuario masculino y luego expandió su talento hacia la ropa femenina. De hecho, su primera colección para mujeres la llamó Miss Universe, una especie de declaración de intenciones para el futuro de su marca, según explicó. Ya había vestido a otras candidatas en certámenes importantes, pero diseñar para la nueva reina colombiana representó un momento especial dentro de su carrera.

La identidad regional, representada en la figura de la Sirena del río Hurtado, no fue elegida al azar. Cuello ha resaltado que disfruta exaltar sus raíces siempre que puede y que en esta ocasión no podía ser la excepción. El vestido, además de lograr la atención por su destello y trabajo artesanal, llevó consigo la historia personal y profesional del diseñador y el reflejo de sus raíces vallenatas, que ahora llegarán también al escenario internacional, cuando María Alejandra participe en la edición número 75 de Miss Universe, que se celebrará en Puerto Rico. De acuerdo con Cuello, la meta es acompañar a la reina y continuar representando la identidad local a través del vestuario, inspirando a más jóvenes que buscan abrirse camino en la industria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el proceso de inspiración y elaboración del vestido de Miss Universe Colombia 2026?

El vestido de María Alejandra López Pérez, representante de Risaralda, fue concebido por José Cuello a partir de la inspiración en la Sirena del río Hurtado, un símbolo de sus raíces vallenatas, de acuerdo con declaraciones recogidas por EL PILÓN. La prenda fue confeccionada sobre una tela de tul escarchado y en su proceso se bordaron manualmente alrededor de 43.000 piedras de diferentes tamaños. Cuello enfatizó que, aunque el proceso fue extenso y detallado, el resultado final correspondió exactamente a lo que él y su equipo buscaron desde el inicio.

¿Quién es José Cuello, el diseñador del vestido de Miss Universe Colombia 2026?

José Cuello es un diseñador de moda originario de Valledupar, conocido por comenzar su carrera hace cerca de 14 años enfocado en vestuario masculino y, posteriormente, en ropa femenina. Según informó EL PILÓN, su primera colección femenina la llamó Miss Universe como una manera de proyectarse en el ámbito de la moda de alta competencia. A lo largo de los años, ha vestido a diversas candidatas de certámenes nacionales e internacionales, y considera representar sus raíces y origen como parte fundamental de su trabajo creativo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.