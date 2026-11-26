Por: El Espectador

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Siri Hustvedt, reconocida escritora y pensadora estadounidense, ha encontrado en la literatura una forma de sobrellevar la ausencia de su pareja, el también autor Paul Auster, fallecido hace más de dos años. Durante la promoción de su más reciente obra, 'Historias de fantasmas', Hustvedt comparte cómo el hablar de Auster y referirse a "su fantasma" significa para ella una manera de "resucitarlo". Según relata en entrevista concedida en Lima, el tiempo, aunque a menudo se dice que todo lo cura, en realidad lleva a quienes viven un duelo a hallar nuevas formas de existir y recordar a sus seres queridos.

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La autora, ganadora del Premio Princesa de Asturias de las Letras, visitó la capital peruana para recibir un doctorado honoris causa por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Con cierta timidez, reconoce que en la etapa actual de su vida, su trabajo interdisciplinario —que abarca desde la literatura hasta la ciencia y la filosofía— ha recibido mayor reconocimiento, algo que considera positivo.

'Historias de fantasmas' no solo se sumerge en la historia de los 43 años compartidos con Auster. También explora preguntas profundas sobre la neurociencia y la filosofía, llevando al lector a reflexionar sobre la naturaleza del duelo y la memoria. Hustvedt narra un episodio que califica como "milagroso y maravilloso", la única vez en la que sintió la presencia de Auster tras su muerte. "Te das cuenta de lo bienvenidos que son estos fantasmas. En su mayoría son fantasmas profundamente amados", explica, evidenciando que la evocación constante de su esposo es para ella un método de protección y resurrección emocional.

A lo largo de su experiencia, Hustvedt menciona que ha sentido un impulso creciente de mencionar a Auster en conversaciones diarias, como mecanismo para evitar que desaparezca del recuerdo y de la vida compartida con quienes lo conocieron. El libro, según sus palabras, nace de ese deseo profundo por rescatar al hombre completo y no solo a la figura literaria admirada en todo el mundo.

En 'Historias de fantasmas', la autora describe cómo la pérdida de un ser querido altera la percepción del tiempo y la conciencia: "El tiempo pasa sin mí", cita, reconociendo que el duelo trastoca las formas de experimentar cada día. Sin embargo, Hustvedt insiste en la gratitud de haber compartido su vida con Auster y en el placer que ahora encuentra al releer las obras de su marido, ya desde un lugar menos doloroso, disfrutando de la “realidad rítmica y prosódica” de su prosa.

Como ensayista, Hustvedt nunca ha ocultado su postura crítica frente al expresidente Donald Trump. Destaca, en una de sus declaraciones, el alivio sentido tras los positivos resultados demócratas en las elecciones de medio mandato. Para la autora, estos cambios son un alivio frente a una amenaza "protofascista", aunque advierte que la lucha debe continuar activa y colectiva para asegurar la esperanza en la democracia estadounidense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata el libro ‘Historias de fantasmas’ de Siri Hustvedt?

‘Historias de fantasmas’ es la obra más reciente de Siri Hustvedt y explora tanto el duelo por la muerte de su pareja, Paul Auster, como una reflexión más amplia sobre la memoria, la neurociencia y la filosofía. Según explica la autora en diversas entrevistas y durante su visita a Lima, el libro recoge experiencias personales y pensamientos profundos sobre cómo sobreviven los recuerdos y la presencia de los seres queridos a través del tiempo y la narración.

¿Cómo describe Siri Hustvedt su proceso de duelo tras la muerte de Paul Auster?

Siri Hustvedt describe su duelo como una experiencia transformadora, afirmando que mantener vivo el recuerdo de Auster es para ella una "forma de resurrección". Relata la alteración de su conciencia y de la percepción del tiempo tras la pérdida, y subraya cómo la evocación constante de su marido la ayuda no solo a sobrellevar la tristeza, sino también a proteger su memoria y legado, tal como ha compartido en entrevistas recogidas durante la promoción de su libro.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.