Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció de manera positiva en X, luego de que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobara preliminarmente la nominación de Nate Morris como nuevo embajador en Colombia. De acuerdo con el mandatario, este hecho representa un avance significativo hacia el regreso de un embajador titular a Colombia, situación que no se había dado en los últimos cuatro años.

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En su mensaje, De la Espriella subrayó la importancia de este acontecimiento no solo para la normalización de las relaciones diplomáticas, sino también para la profundización de la cooperación entre ambos países. El presidente reiteró su compromiso con el fortalecimiento de los históricos vínculos de amistad y colaboración con Estados Unidos, haciendo énfasis en puntos clave como el comercio, la inversión, la seguridad, la defensa democrática y la lucha directa contra el narcotráfico. Según El Espectador, desde el inicio de su gobierno, De la Espriella ha mostrado interés en transformar el diálogo bilateral y contó con respaldo del ex presidente Donald Trump durante su campaña.

Pese a que el aval del Comité del Senado es una etapa fundamental, aún resta la aprobación de la plenaria para la designación definitiva de Morris. Este proceso transcurre en medio de cambios políticos al interior del Congreso estadounidense, en donde el Partido Republicano perdió la mayoría por la reciente victoria demócrata en las elecciones de medio término. La designación de Morris como embajador sería la primera en más de cuatro años, desde que Philip Goldberg concluyó su periodo en junio de 2022, suceso tras el cual el puesto fue asumido provisionalmente por el encargado de Negocios, actualmente Hugo Guevara.

La nominación de Morris ocurrió antes de la llegada de De la Espriella a la presidencia, específicamente el 1 de junio, cuando Donald Trump lo propuso para el cargo. No obstante, solo hasta el 18 de noviembre recibió el aval del comité. Morris es un empresario de Kentucky con cercanía a la Casa Blanca, quien ha expresado interés en trabajar junto al gobierno colombiano en temas de narcotráfico, migración irregular, desarrollo económico y atención a ciudadanos estadounidenses en Colombia. Asimismo, indicó que una de sus prioridades será contrarrestar la influencia china en el país.

¿Qué cambios traerá la llegada de un embajador titular de Estados Unidos a Colombia?

El regreso de un embajador titular después de cuatro años promete robustecer los canales de comunicación y cooperación entre ambos países, permitiendo que la agenda común en áreas como seguridad, comercio y narcotráfico se aborde con mayor eficacia, de acuerdo con las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella citadas por El Espectador.

¿Quién es Nate Morris y cuáles serán sus objetivos como embajador en Colombia?

Nate Morris, empresario originario de Kentucky y cercano a la Casa Blanca, fue nominado por Donald Trump antes de la posesión del actual presidente colombiano. Según sus intervenciones en el Senado estadounidense, Morris trabajará en temas de seguridad, migración, economía y atención a ciudadanos, con especial interés en disminuir la influencia china en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.