Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un movimiento sísmico de magnitud 4,4 fue registrado la madrugada del miércoles 25 de noviembre de 2026 en la región fronteriza de Estados Unidos, abarcando áreas de Colorado y Nuevo México. De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), este fenómeno se produjo exactamente a las 12:40 de la madrugada, hora local, y tuvo su epicentro a unos 20 kilómetros al sur de Weston, Colorado. El lugar está muy próximo al condado de Colfax, en el estado de Nuevo México. Las coordenadas oficiales consignadas fueron 36,95 grados de latitud norte y 104,84 grados de longitud oeste, precisando así la localización del epicentro.

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El sismo, que alcanzó una profundidad de apenas cinco kilómetros, fue lo suficientemente superficial como para sentirse de manera clara en distintas poblaciones cercanas. Entre las localidades donde los residentes percibieron el movimiento telúrico se mencionan Weston y Segundo, en Colorado, así como Trinidad, Raton, Cimarron, Aguilar y Red River, distribuidas entre el sur de Colorado y el norte de Nuevo México. Esta percepción fue registrada tanto por los habitantes como por sistemas de alerta sísmica en tiempo real, confirmando que la intensidad reportada correspondió a un nivel “ligero”, clasificado como MMI IV (siglas en inglés de la Escala de Intensidad de Mercalli Modificada).

Según la información divulgada por el USGS y otros organismos internacionales especializados en sismología, la magnitud del evento fue consistente: 4,4 según los principales centros de monitoreo, aunque el Centro Alemán de Investigación de Geociencias (GFZ) relató una estimación cercana, de 4,3 grados. Hasta el momento de la publicación de los primeros reportes no se tenían noticias de daños de consideración en infraestructura, ni personas heridas o víctimas que lamentar, pese a la claridad con la que fue percibido el temblor en la zona de influencia. Estos datos reflejan la importancia de la profundidad a la hora de evaluar el impacto de un sismo en áreas pobladas. La información, recabada de fuentes oficiales como el Servicio Geológico de Estados Unidos, subraya la relevancia de contar con sistemas de monitoreo eficientes para alertar y proteger a las comunidades expuestas a este tipo de eventos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la escala MMI IV en un sismo como el registrado en Colorado y Nuevo México?

La Escala de Intensidad de Mercalli Modificada (MMI) es una referencia utilizada para describir los efectos y la percepción de un temblor en personas e infraestructuras. El nivel IV se interpreta como “ligero”, señalando que las vibraciones son notorias dentro de edificaciones y que pueden llegar a despertar a algunas personas, aunque raramente causan daños estructurales.

¿En qué localidades de Colorado y Nuevo México se sintió con mayor intensidad el sismo del 25 de noviembre de 2026?

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento telúrico fue percibido especialmente en Weston y Segundo, en Colorado, y también en Trinidad, Raton, Cimarron, Aguilar y Red River, todas ubicadas en el sur de Colorado y el norte de Nuevo México, cerca del epicentro reportado cerca de Weston.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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