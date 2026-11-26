Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali será el escenario de una destacada cita con la moda de autor este jueves 26 de noviembre, con un evento que busca celebrar el talento creativo y la identidad de cinco diseñadores colombianos. Esta pasarela, titulada ATELIER – Mode d’Auteur, se enfocará en mostrar la diversidad de propuestas desde la exploración de materiales hasta las distintas formas de expresión artística en el diseño nacional, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos.

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La jornada reunirá el trabajo de Yamile Ospina, Marcela Barreto, Aníbal Mora, May by María del Mar Zambrano y Di Pietra Jewelry, cada uno con una perspectiva única frente a la moda contemporánea. Según la misma fuente, la colección “Florecer a tu ritmo” de Yamile Ospina toma como inspiración la naturaleza colombiana, presentando prendas llenas de estampados coloridos y movimientos orgánicos. Por otra parte, Marcela Barreto ofrecerá una propuesta definida por la elegancia atemporal, poniendo énfasis en la autenticidad femenina y en un diseño consciente, es decir, que procura reflexionar sobre los procesos creativos e implicaciones de la moda para quien la lleva.

Destaca también la presencia de Aníbal Mora, quien por más de treinta años ha trabajado en torno al cuero. Su colección “Revelación” será una exploración de la luz a través de texturas, formas y movimientos. De acuerdo con el mismo medio, esto significa un diálogo entre el material y la creatividad, mostrando cómo la tradición puede reinventarse de la mano de la experiencia y la experimentación.

El evento no solo incluye ropa, sino también accesorios destacados. May by María del Mar Zambrano mostrará bolsos de alta costura, anunciando una visión elevada de la marroquinería nacional. Además, Di Pietra Jewelry, liderada por Beatriz Peláez, presentará joyería contemporánea inspirada en la arquitectura y la geometría, demostrando cómo el diseño de joyas puede dialogar con otras disciplinas creativas.

En palabras de Noticiero 90 Minutos, la pasarela busca poner en escena distintas aproximaciones al diseño colombiano, desde piezas de vestir hasta accesorios de autor, resaltando la identidad de cada creador. La cita será a las 6:00 p. m., en el restaurante La Zarzuela, ubicado en el Hotel Spiwak, al norte de Cali, confirmando así el compromiso de la capital del Valle con los escenarios culturales y artísticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué diseñadores colombianos participan en ATELIER – Mode d’Auteur en Cali?

Los diseñadores que llevarán sus propuestas a la pasarela ATELIER – Mode d’Auteur en Cali son Yamile Ospina, Marcela Barreto, Aníbal Mora, May by María del Mar Zambrano y Di Pietra Jewelry, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos. Cada uno presentará una colección que explora lenguajes creativos distintos, desde el trabajo con la naturaleza, el cuero, la joyería y los bolsos de alta costura.

¿Cuál es el enfoque principal de la pasarela de moda de autor en Cali?

De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, el evento se centrará en la identidad, la exploración de materiales y la expresión a través del diseño de autor, presentando distintas miradas del diseño colombiano que abarcan indumentaria, joyería y accesorios. El objetivo es mostrar la diversidad creativa y las formas de entender el diseño en Colombia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.