Por: Noticiero 90 minutos

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Más de tres meses después del terremoto ocurrido el 10 de agosto, en la ciudad siguen adelante las labores de demolición de edificaciones que resultaron afectadas y que representan un riesgo para quienes viven o transitan en las zonas impactadas. El Consejo Distrital de Gestión del Riesgo ha liderado este proceso, aprobando la demolición de un total de 105 estructuras, un esfuerzo que busca salvaguardar la seguridad pública y evitar posibles tragedias asociadas con edificaciones debilitadas. De acuerdo con la fuente, hasta el momento, 25 de estos inmuebles ya han sido demolidos, lo que refleja el avance de las intervenciones frente a la magnitud del daño ocasionado por el sismo.

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Entre los edificios que ya han sido intervenidos se destacan nombres representativos del tejido urbano, como los edificios María Mercedes Lloreda, Cali Express, La Fontaine, Bretaña y Arábico. Además, el antiguo Motel Molino Rojo, la Unidad Residencial Guadalupe y el Hotel Metrópolis también han sido parte del listado de demoliciones realizadas. Junto a estos, se suman 17 viviendas del centro de la ciudad, una de ellas sometida únicamente a una intervención parcial. Este grupo de edificaciones evidencia la diversidad y extensión geográfica de los daños, que han alcanzado tanto edificaciones residenciales como comerciales.

Actualmente, seis estructuras continúan en proceso de demolición, entre ellas el Colegio San Luis Gonzaga, los edificios Multifamiliar Laureles y Cuéllar, el Hotel La Luna y dos viviendas ubicadas en el barrio San Antonio. Detallar estos nombres permite dimensionar el impacto del terremoto en la infraestructura educativa, residencial y en la oferta hotelera de la ciudad.

Es importante señalar que las responsabilidades sobre las demoliciones varían según la propiedad y naturaleza de la edificación. Por ejemplo, las intervenciones en el Colegio San Luis Gonzaga, el Hotel La Luna y dos viviendas del barrio San Antonio corren por cuenta de sus propietarios privados, lo que muestra la articulación entre actores públicos y privados en la respuesta a la emergencia. Este balance, difundido por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y reseñado por Noticiero 90 Minutos, da cuenta del esfuerzo sostenido por mitigar el riesgo en la ciudad, tras los estragos del terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas edificaciones han sido demolidas en Cali tras el terremoto del 10 de agosto?

Según el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, hasta el momento se han demolido 25 estructuras de un total de 105 que fueron aprobadas para este proceso luego del sismo registrado el 10 de agosto. Esta acción forma parte de las medidas adoptadas para proteger a la ciudadanía frente a posibles riesgos estructurales.

¿Quiénes son los responsables de las demoliciones de edificios afectados por el terremoto en Cali?

De acuerdo con información difundida por Noticiero 90 Minutos, la responsabilidad sobre las demoliciones recae en diferentes entes dependiendo del caso. Algunas estructuras son demolidas por entidades públicas, mientras que en ejemplos como el Colegio San Luis Gonzaga, el Hotel La Luna y dos viviendas del barrio San Antonio, las labores son asumidas por los propietarios privados.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.