Por: El Espectador

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Este domingo 29 de noviembre se llevará a cabo una consulta popular de gran relevancia en el departamento de Antioquia, en la cual 383.952 ciudadanos tendrán la oportunidad de decidir sobre la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. De acuerdo con información proporcionada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, los habitantes de los municipios de La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer están llamados a responder si están de acuerdo con conformar esta nueva figura administrativa regional.

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En esta jornada democrática, la Registraduría ha habilitado 87 puestos de votación, de los cuales 51 se ubican en zonas urbanas, 35 en áreas rurales y uno más en la cárcel. En total, se dispondrán 501 mesas para recibir los sufragios (427 urbanas, 73 rurales y una en establecimiento de reclusión). Dentro del censo de votantes, 196.512 son mujeres y 187.440 son hombres. Para garantizar el correcto desarrollo del proceso, la entidad encargada del registro civil ha designado 3.665 jurados de votación, entre titulares y remanentes, quienes recibirán formación específica para cumplir con sus tareas durante la consulta. Así lo confirmó la Registraduría, citada por El Espectador.

La pregunta que encontrarán los ciudadanos en el tarjetón será: “¿Está usted de acuerdo con la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás?” El proceso busca integrar a los mencionados municipios en una sola asociación, tomando como referencia el modelo que ya opera en el Valle de Aburrá, encabezado por Medellín. El propósito es que estas localidades, lideradas por Rionegro, unan recursos y esfuerzos para formular estrategias conjuntas relacionadas con temas trascendentales para la región, como transporte, vivienda y salud, según destacó El Espectador.

La coyuntura política también ha marcado este proceso. De acuerdo con El Espectador, figuras relevantes como el gobernador Andrés Julián Rendón, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y el expresidente Álvaro Uribe han mostrado interés en consolidar esta área metropolitana, lo que fortalecería la posición de Rionegro. Sin embargo, sectores de izquierda han manifestado su oposición al proyecto. El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, hizo un llamado a que la jornada se desarrolle con normalidad y pidió a la ciudadanía que acuda a votar temprano, teniendo en cuenta que el derecho al voto solo se podrá ejercer hasta las cuatro de la tarde.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué municipios participarán en la consulta popular del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás?

En la consulta popular convocada por la Registraduría Nacional del Estado Civil participarán ciudadanos de los municipios de La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer, quienes serán los encargados de decidir si conforman o no el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, según la información de El Espectador.

¿Por qué es importante la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás en Antioquia?

La creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás es relevante porque permitiría a ocho municipios asociarse para trabajar de manera conjunta en asuntos clave como transporte, vivienda y salud, replicando el modelo del Valle de Aburrá. Esto, de acuerdo con El Espectador, implica una nueva visión de desarrollo regional y la posibilidad de gestionar propuestas y recursos de forma integrada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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