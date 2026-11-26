Por: Blu Radio

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En medio de las recientes tensiones en zona rural de Jericó entre campesinos y funcionarios de la AngloGold Ashanti por el proyecto minero Quebradona, un hecho violento ocurrido en las últimas horas ha causado consternación.

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Se trata del crimen de Juan Pablo Olivares Martínez, un reconocido empresario mexicano que fue víctima de una ataque sicarial en la finca hotel Santa Laura, en la vereda La Soledad, de la cual era su propietario.

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La situación fue confirmada por el gobernador Andrés Julián Rendón quien expresó su solidaridad con los familiares y su esposa, Isabel Artega.

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“Exigimos a los organismos de seguridad y justicia esclarecer este crimen y capturar a los responsables. La impunidad envalentona a los delincuentes, debilita la autoridad del Estado y socava la confianza ciudadana”, indicó el mandatario en su cuenta de X.

Además, el gobernador destacó que hay una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien entregue información que permita la captura de los responsables en una región donde la fuerza pública ha reportado presencia del Clan del Golfo.

#Atención El gobernador @AndresJRendonC confirmó el asesinato de Juan Pablo Olivares, ciudadano mexicano y propietario de la finca hotel Santa Laura en #Jericó. Luego de un consejo de seguridad decidieron ofrecer una recompensa de $200 millones de pesos. #MañanasBlu https://t.co/HV7wO4VRti — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 26, 2026

En meses pasados y en el contexto de la controversia por Quebradona, Olivares y su familia habían denunciado haber sido víctimas de bloqueos, requisas arbitrarias e intimidaciones por parte de “personas que se identifican como ambientalistas”, se lee en un comunicado a la opinión pública del año anterior.

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