Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En el municipio de El Espinal, la Policía llevó a cabo dos allanamientos en los barrios Las Victorias y La Esperanza. De acuerdo con información oficial citada en el reporte, estas acciones concluyeron con la captura de tres hombres y la incautación de armas de fuego, sustancias ilegales y equipos electrónicos. Los operativos, según se detalla, fueron desarrollados hacia las 6:00 de la tarde del 25 de noviembre, tras labores de inteligencia e investigación realizadas por integrantes de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín), personal de Inteligencia y uniformados adscritos a la estación de Policía municipal.

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Durante el registro de una de las viviendas, los agentes capturaron en flagrancia a tres individuos identificados con los alias de ‘Pote’ (37 años), ‘Veneco’ (24 años) y ‘Chiri’ (25 años). Los investigadores hallaron una pistola calibre 9 milímetros con cinco cartuchos y un revólver calibre 38 con seis municiones. Junto a las armas, se confiscaron 10,3 gramos de cocaína y sus derivados, 332,3 gramos de marihuana y 8,8 gramos de tusi o anfetaminas. También se decomisaron dos teléfonos celulares, una balanza de precisión utilizada habitualmente para pesar drogas y un computador portátil.

En el mismo operativo, fue inmovilizada una motocicleta de mediano cilindraje por, presuntamente, presentar irregularidades en sus sistemas de identificación, lo que podría constituir falsedad marcaria, una situación que sería objeto de investigación judicial. Mientras se realizaban las diligencias en las viviendas, la Policía aprehendió a otros dos hombres, de 23 y 29 años respectivamente, en una calle del barrio Las Victorias. De conformidad con el informe, ambos portaban un revólver calibre 38 con seis cartuchos sin tener permiso u autorización legal para su porte.

Los cinco capturados fueron entregados a la Fiscalía, pero su situación procesal varió. Los tres individuos arrestados durante los allanamientos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que los otros dos, capturados por el presunto porte ilegal de armas, quedaron en libertad tras ser presentados ante la autoridad judicial correspondiente. Según explicó el comandante de la Policía Tolima, coronel Ferney Martín Romero, alias ‘Pote’ tiene 11 anotaciones judiciales por delitos como hurto calificado, acceso carnal violento, tráfico de estupefacientes, utilización ilegal de uniformes y violencia intrafamiliar. Las autoridades destacaron que estos resultados se enmarcan en acciones investigativas y operativas encaminadas a controlar el porte ilegal de armas y el microtráfico de drogas en El Espinal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué delitos están relacionados con las capturas reportadas en El Espinal?

De acuerdo con el reporte citado, los delitos investigados y judicializados en este caso incluyen el porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, posible falsedad marcaria y antecedentes por hurto calificado, acceso carnal violento, utilización ilegal de uniformes y violencia intrafamiliar, según lo indicó el comandante de la Policía Tolima, coronel Ferney Martín Romero.

¿Por qué algunos de los detenidos quedaron en libertad tras la presentación ante la Fiscalía?

El informe indica que los tres sujetos capturados durante los allanamientos fueron enviados a centro carcelario, pero los otros dos aprehendidos por porte ilegal de armas quedaron en libertad tras ser presentados ante la autoridad judicial. Esto se debió a que la autoridad judicial tomó decisiones distintas según la gravedad de los hechos atribuidos y la evidencia recopilada por las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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