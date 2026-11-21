Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El ambiente en Carmen de Apicalá, Tolima, se ha visto fuertemente impactado por el asesinato de dos jóvenes, uno de ellos hijo del concejal Fredy Barrios. A raíz de este trágico suceso, Barrios expresó públicamente su inconformidad con el alcalde Luis Ángel Gutiérrez. Según denunció, el mandatario habría utilizado una fotografía de su hijo durante una rueda de prensa y lo vinculó con actividades de narcotráfico y delincuencia, algo que Barrios consideró inaceptable en un momento de dolor para su familia. De acuerdo con sus palabras, todavía no había recibido el cuerpo de su hijo ni tenía información sobre los responsables del crimen, por lo que rechazó los pronunciamientos adelantados por el alcalde antes de esclarecer los hechos.

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La confrontación subió de tono cuando el concejal, visiblemente afectado, calificó de manera dura al alcalde y cuestionó la falta de respeto hacia la memoria de su hijo. Fredy Barrios enfatizó que, en medio del dolor, ningún familiar debe enfrentarse a señalamientos públicos sin argumentos claros, sobre todo en circunstancias tan sensibles donde aún no se han determinado responsables ni móviles del crimen, según lo reportó El Nuevo Día.

Paralelamente, Barrios denunció otro hecho que alimentó el clima de tensión: relató que visitó el despacho del alcalde, donde supuestamente fue recibido con la presencia de más de 20 escoltas, un episodio que interpretó como un intento de intimidación hacia él y su entorno familiar. Estas declaraciones aumentaron el nivel de alarma frente a la seguridad y el trato a quienes viven una tragedia personal en el municipio.

En medio de la polémica, también salió a la luz un video en el que el alcalde Luis Ángel Gutiérrez conversa con el comandante de la Policía local. En el registro, se escucha al alcalde decir: “¿La embarré? ¿La embarré?”, seguido de un comentario en el que sugiere que el crimen "tiene que ver con microtráfico, presuntamente", insistiendo en que era información que había escuchado. Estas palabras agudizaron los cuestionamientos del concejal sobre la prudencia y responsabilidad con la que las autoridades deben abordar públicamente casos tan delicados.

Ante este panorama, Fredy Barrios elevó un llamado para que cesen los crímenes en Carmen de Apicalá y solicitó un mayor compromiso con la seguridad de los jóvenes y el respeto a las víctimas y sus familias. De acuerdo con El Nuevo Día, la situación continúa siendo motivo de preocupación en el municipio.

¿Qué dijo el concejal Fredy Barrios sobre las declaraciones del alcalde de Carmen de Apicalá?

El concejal Fredy Barrios manifestó su indignación por las declaraciones que el alcalde Luis Ángel Gutiérrez habría dado en una rueda de prensa, en las que relacionó a su hijo, recientemente asesinado, con presuntas actividades de narcotráfico. Barrios calificó esta acción como una falta de respeto hacia su familia y la memoria de su hijo, especialmente porque aún no tenía información sobre quiénes podrían ser los responsables del crimen. Además, denunció sentirse intimidado tras acudir al despacho del alcalde, donde se encontró con una fuerte presencia de escoltas.

¿Por qué generó controversia el video del alcalde Luis Ángel Gutiérrez sobre el microtráfico?

El video del alcalde Luis Ángel Gutiérrez causó polémica porque, en medio de una conversación con el comandante de la Policía de Carmen de Apicalá, mencionó que el doble homicidio tenía relación "presuntamente" con el microtráfico, apoyándose en información que dijo haber escuchado. Esta declaración fue criticada por el concejal Fredy Barrios, padre de una de las víctimas, al considerar que no había pruebas y que tales comentarios dañan la reputación de personas fallecidas y sus familias en momentos de dolor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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