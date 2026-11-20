Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El lamentable asesinato de dos adolescentes conmocionó a los habitantes de Carmen de Apicalá, en el departamento del Tolima, luego de que el doble homicidio ocurriera durante la noche del jueves 19 de noviembre. De acuerdo con la información preliminar divulgada, la Policía Tolima habría logrado identificar al presunto responsable del ataque armado, lo que representa un avance importante en el proceso investigativo.

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El coronel Ferney Martín Romero, comandante de la Policía Tolima, se desplazó hasta el municipio para liderar las acciones institucionales relacionadas con el caso y conocer de primera mano los detalles del crimen. Las autoridades trabajan actualmente no solo en la ubicación del señalado como autor material, sino en esclarecer si participaron otras personas y determinar los motivos detrás de la violenta agresión.

Según los primeros informes obtenidos por las autoridades, los dos jóvenes se movilizaban juntos en una motocicleta cuando fueron interceptados por individuos que se transportaban en otro vehículo del mismo tipo. Los agresores les dispararon en repetidas ocasiones, dejando a una de las víctimas sin vida en el sitio y al otro gravemente herido. Este último adolescente, tras ser trasladado de urgencia a un centro asistencial y posteriormente remitido a una clínica de Girardot, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Las víctimas de este hecho fueron identificadas como Fredy Barrios Mayorga y Juan Meneses, ambos de 16 años. Uno de ellos, Fredy, era hijo de un concejal de Carmen de Apicalá, lo que agravó el impacto del homicidio sobre su familia y la comunidad. Tras conocerse lo sucedido, los habitantes manifestaron su rechazo ante el crimen, reavivando las preocupaciones por la seguridad y el incremento de hechos violentos registrados en la región del oriente de Tolima, especialmente en municipios como Melgar.

La gobernadora del departamento también expresó su consternación y solidaridad con los allegados de los adolescentes fallecidos, mientras que la comunidad espera que se avance con prontitud hacia el esclarecimiento total del caso y se haga justicia para las familias afectadas. La identificación preliminar del presunto responsable, según la Policía Tolima, constituye un paso clave, aunque el clamor ciudadano es por resultados concretos y mayor seguridad en la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué avances han reportado las autoridades en el caso del doble homicidio en Carmen de Apicalá?

Las autoridades, encabezadas por el coronel Ferney Martín Romero de la Policía Tolima, reportaron que ya cuentan con la identificación preliminar del presunto responsable del ataque armado. Actualmente están enfocados en localizar al señalado, determinar si hubo más personas involucradas y esclarecer los móviles del doble homicidio, lo cual representa un avance según la información proporcionada.

¿Quiénes fueron los adolescentes asesinados y cuál fue el impacto en la comunidad de Carmen de Apicalá?

Las víctimas fueron identificadas como Fredy Barrios Mayorga y Juan Meneses, ambos de 16 años. El dolor se intensificó en la comunidad porque Fredy era hijo de un concejal local. El hecho provocó rechazo generalizado entre los habitantes y reavivó inquietudes sobre la seguridad en el municipio y sus alrededores, según los datos reportados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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