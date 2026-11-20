Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Especialistas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), entre quienes se encuentran Milena Sarabia y Adolfo David Robayo, visitaron recientemente el municipio de Chaparral, ubicado en el sur del Tolima, con el objetivo de atender las inquietudes de la comunidad y las autoridades locales debido a la actividad sísmica registrada en la zona. De acuerdo con el SGC, la presencia del equipo técnico fue motivada por una solicitud de la Alcaldía y los habitantes del municipio, quienes expresaron preocupación a raíz de los movimientos telúricos, en particular el enjambre sísmico y el temblor de magnitud 5,6 ocurrido el 3 de noviembre. Durante la visita, los expertos informaron que se están llevando a cabo estudios técnicos y científicos para analizar el comportamiento de los fenómenos geológicos presentes en esta región.

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Los profesionales advirtieron sobre la importancia de adoptar medidas preventivas, teniendo en cuenta que Chaparral está expuesto a una amenaza sísmica significativa. Así lo expresó una de las especialistas, quien insistió en que la preparación ciudadana debe ser una prioridad: "Chaparral está expuesto a una amenaza sísmica importante y lo más importante es que la comunidad se prepare, que sepa qué debe hacer, que tenga un plan individual, familiar, comunitario". Recomendaron a las familias definir puntos de encuentro y establecer protocolos de actuación ante posibles emergencias, además de asegurar objetos pesados y fortalecer sus planes de emergencia.

Milena Sarabia fue clara al indicar que actualmente la ciencia no dispone de herramientas para determinar con precisión cuándo finalizará el enjambre sísmico que se manifiesta en Chaparral. Por ello, señaló la importancia de continuar atentos y preparados, pues "no sabemos cuándo puede terminar este enjambre acá en Chaparral". Además, explicó que un enjambre sísmico consiste en una serie de movimientos telúricos que ocurren durante un periodo determinado, sin que necesariamente exista un sismo principal que marque la actividad, diferenciándose así de la dinámica de un terremoto seguido de réplicas.

Respecto a los rumores sobre actividad volcánica reciente o la posible formación de un nuevo volcán en la zona, los especialistas aclararon que si bien hay evidencias de vulcanismo antiguo, los depósitos detectados corresponden a fenómenos que ocurrieron hace millones de años, sin registros de actividad volcánica durante los últimos 10 000 años. El equipo técnico realizó inspecciones con cámaras térmicas y drones para descartar reportes de presunta incandescencia o vapor de agua, pero no identificó evidencias que respaldaran esas versiones. También se tomaron muestras en fuentes termales para análisis geoquímicos, y los especialistas enfatizaron que la información oficial y confiable debe ser consultada únicamente a través del SGC, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las autoridades locales y departamentales.

¿Qué es un enjambre sísmico y cómo afecta a Chaparral, Tolima?

Un enjambre sísmico, según explicó Milena Sarabia del Servicio Geológico Colombiano, se refiere a la ocurrencia de una serie de sismos durante un periodo de tiempo, sin que exista necesariamente un temblor principal que lidere la actividad. En el caso de Chaparral, esta sucesión de movimientos telúricos ha generado preocupación entre los habitantes y ha llevado a priorizar la preparación y la prevención ante emergencias sísmicas.

¿Hay riesgo de un nuevo volcán en Chaparral, Tolima?

De acuerdo con los especialistas del Servicio Geológico Colombiano, no existen registros de actividad volcánica reciente en el municipio de Chaparral. Aunque se han encontrado evidencias de vulcanismo antiguo en la zona, todas corresponden a depósitos de millones de años y no a los últimos 10 000 años, descartando así la aparición de un nuevo volcán en el área.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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