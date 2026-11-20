Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un doble homicidio estremeció la noche del jueves 19 de noviembre en Carmen de Apicalá, Tolima, luego de que dos jóvenes fueran atacados con arma de fuego por unos hombres que se desplazaban en motocicleta. De acuerdo con la información entregada, una de las víctimas fue identificada como Santiago Barrios, hijo de Fredy Barrios, quien es concejal de ese municipio. El otro joven asesinado respondía al nombre de Juan Meneses. Según los datos recopilados, ambos se encontraban en el sector de ingreso al municipio cuando fueron interceptados por los agresores y recibieron múltiples disparos antes de que los atacantes huyeran rápidamente del lugar.

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El desarrollo de los hechos, documentado por medios locales como El Nuevo Día, relata que Juan Meneses perdió la vida de manera inmediata en el sitio donde ocurrió el ataque. Por otro lado, Santiago Barrios sufrió una herida grave al recibir un disparo que le impactó una costilla, lo que motivó su traslado de urgencia a un centro asistencial de Girardot. Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico en ese hospital, Barrios murió minutos después de su ingreso, lo que incrementó la conmoción y el dolor entre sus familiares, amigos y conocidos en la comunidad.

Esta trágica situación, cuya investigación aún avanza, ha causado preocupación entre los habitantes de Carmen de Apicalá, pues las circunstancias y motivos del ataque no han sido esclarecidos. Hasta el momento, ni las autoridades ni los reportes han entregado información sobre los posibles responsables ni revelan el móvil detrás de este violento hecho. El caso mantiene en alerta a la población, en espera de que las autoridades logren esclarecer tanto los detalles del doble homicidio como la identidad de quienes participaron en el crimen.

De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, el doble homicidio pone nuevamente en discusión la situación de seguridad en Carmen de Apicalá. Las autoridades continúan trabajando para recolectar datos y dar con los responsables de este ataque armado que ha dejado una profunda huella entre los habitantes del municipio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre los responsables del ataque en Carmen de Apicalá?

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de los responsables ni se conocen detalles sobre los motivos que llevaron al ataque en Carmen de Apicalá. La investigación por parte de las autoridades continúa en curso, y la comunidad espera respuestas que permitan esclarecer este violento doble homicidio.

¿Cuál es la situación de seguridad actual en Carmen de Apicalá tras el doble homicidio?

Después del doble homicidio de Santiago Barrios y Juan Meneses, la situación de seguridad en Carmen de Apicalá se mantiene como un tema de preocupación. Los hechos recientes han puesto en evidencia la necesidad de reforzar las acciones de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los habitantes y prevenir más situaciones de violencia en el municipio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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