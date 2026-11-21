Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá ha sido reconocida como un referente regional por su enfoque en la cultura del cuidado. La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) recibió el reconocimiento ‘Bogotá Ciudad Cuidadora’ en la más reciente edición de los premios ‘Héroes del Cuidado’, según información publicada en el portal Bogotá.gov.co. Este galardón fue entregado por la Red Latinoamericana de Cuidadores y la organización Dame Una Mano, durante el V Congreso Latinoamericano del Cuidado y el Congreso Nacional de Longevidad ANDEL 2026, eventos realizados en la Cámara de Comercio de Bogotá.

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La distinción resalta el liderazgo que ha ejercido la capital en el diseño e implementación de modelos de atención sustentados en principios de humanidad, sostenibilidad y un enfoque hacia el bienestar integral, tanto de las personas cuidadoras como de quienes requieren sus servicios. De acuerdo con el testimonio de Natalia Martínez Pardo, directora poblacional, este galardón simboliza el esfuerzo y la dedicación permanentes del equipo humano de la Secretaría Distrital de Integración Social. Martínez Pardo enfatizó que el reconocimiento se debe al compromiso y vocación de servicio de quienes, desde distintos ámbitos, han aportado para que las acciones de cuidado tomen fuerza y proyección dentro de la ciudad, convirtiendo a Bogotá en un modelo a seguir en la región.

El congreso que enmarcó la ceremonia reunió a representantes de diversas entidades, tanto públicas como privadas, junto a organizaciones sociales, universidades y empresas de Colombia, México, Ecuador y Uruguay. El encuentro propició un espacio de diálogo para compartir experiencias y reflexionar sobre los retos que plantea una sociedad cuya población es cada vez más longeva. Entre los ejes temáticos destacados estuvieron la dignificación y profesionalización de las personas cuidadoras, el refuerzo de redes de apoyo y el desarrollo de alternativas tecnológicas que permitan mejorar los sistemas de atención, manteniendo siempre el foco en la dimensión humana del cuidado.

Este reconocimiento ratifica la posición de Bogotá como una ciudad que sitúa el cuidado en el centro de sus políticas de bienestar y de inclusión social, promoviendo la corresponsabilidad y la dignidad para quienes asumen el rol de cuidar y para aquellos que dependen de acompañamiento diario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Bogotá fue reconocida como ciudad cuidadora en Latinoamérica?

Bogotá recibió el reconocimiento ‘Bogotá Ciudad Cuidadora’ por su liderazgo en el desarrollo de modelos de atención enfocados en la humanidad, sostenibilidad y el bienestar integral de personas cuidadoras y quienes requieren de sus servicios. De acuerdo con la información de Bogotá.gov.co, este logro refleja el compromiso de la administración y la sociedad en consolidar una cultura de cuidado y posicionar la ciudad como ejemplo regional.

¿Qué desafíos enfrenta Bogotá ante una población cada vez más longeva?

Durante el V Congreso Latinoamericano del Cuidado y el Congreso Nacional de Longevidad ANDEL 2026, representantes de varios países analizaron retos como la dignificación de las personas cuidadoras, la profesionalización de su labor, el fortalecimiento de redes de apoyo y el impulso de soluciones tecnológicas enfocadas en mantener el valor humano del cuidado, temas centrales ante el envejecimiento progresivo de la población.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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