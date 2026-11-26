Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un nuevo movimiento sísmico se presentó en la mañana del jueves 26 de noviembre en el departamento del Tolima, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano. Este fenómeno, cuya magnitud fue de 3.1, se reportó específicamente en la jurisdicción del municipio de Chaparral, en el sur de dicha región. La información oficial señala que el temblor ocurrió a las 8:11, hora local, y fue ubicado a una distancia aproximada de 17 kilómetros del área urbana de Chaparral.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con los datos técnicos publicados por el Servicio Geológico Colombiano, el evento tuvo lo que se denomina profundidad superficial. Este término hace referencia a los temblores cuyo foco se encuentra a menos de 30 kilómetros bajo la superficie terrestre. Las coordenadas geográficas establecidas para el epicentro indican una latitud de 3.82 y una longitud de -75.60, elementos utilizados por los especialistas para situar con precisión el origen del fenómeno.

El Servicio Geológico Colombiano, entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en el país, señaló en su boletín actualizado que mantiene el seguimiento permanente a este tipo de eventos. Además, la institución publicó la ubicación del epicentro exacto en sus plataformas y destacó el funcionamiento de las estaciones de monitoreo distribuidas a través del territorio nacional, lo que permite registrar los movimientos telúricos con precisión y rapidez.

Respecto al impacto del sismo, el reporte más reciente consultado no incluye detalles sobre personas lesionadas ni daños materiales ocasionados por el evento en la población o en la infraestructura. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano recordó que la información presentada en sus informes puede estar sujeta a cambios a medida que se reciben nuevos reportes o se ajustan los datos técnicos. Finalmente, la entidad invita a la ciudadanía a reportar si percibieron el sismo, contribuyendo con información relevante para el análisis y evaluación de la actividad sísmica en la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ocurrió el último sismo reportado por el Servicio Geológico Colombiano en Tolima?

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano, el último sismo fue localizado en el municipio de Chaparral, al sur del departamento del Tolima, a una distancia aproximada de 17 kilómetros del casco urbano.

¿Qué significa profundidad superficial en un sismo según el Servicio Geológico Colombiano?

La profundidad superficial, según la definición usada por el Servicio Geológico Colombiano, describe un sismo cuyo foco se encuentra a menos de 30 kilómetros bajo la superficie terrestre, lo que puede influir en la percepción del temblor por parte de la población cercana al epicentro.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.