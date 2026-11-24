Un sismo de magnitud 2,8 se registró este martes 24 de noviembre de 2026 en el departamento de Santander, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona cercana al municipio de Zapatoca, donde fue localizado a 9 kilómetros de distancia.
De acuerdo con la información oficial, el temblor ocurrió a las 10:32:45 de la mañana, hora local, y alcanzó una profundidad de 146 kilómetros.
Por su ubicación, también se identificaron como municipios cercanos Betulia y Los Santos, ambos en Santander, a 13 kilómetros del punto donde se originó el evento.
El informe técnico del SGC señala que el movimiento fue detectado por siete estaciones de monitoreo y aparece con estatus automático dentro del registro de eventos sísmicos de la entidad.
Además, el reporte establece unas coordenadas de 6,83 grados de latitud y -73,19 grados de longitud.
La magnitud de 2,8 corresponde a un sismo de baja intensidad. Sin embargo, su registro hace parte del monitoreo permanente que realiza el Servicio Geológico Colombiano para identificar y documentar la actividad sísmica en el territorio nacional.
Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños
Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO