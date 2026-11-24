Un sismo de magnitud 2,8 se registró este martes 24 de noviembre de 2026 en el departamento de Santander, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona cercana al municipio de Zapatoca, donde fue localizado a 9 kilómetros de distancia.

De acuerdo con la información oficial, el temblor ocurrió a las 10:32:45 de la mañana, hora local, y alcanzó una profundidad de 146 kilómetros.

Por su ubicación, también se identificaron como municipios cercanos Betulia y Los Santos, ambos en Santander, a 13 kilómetros del punto donde se originó el evento.

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El informe técnico del SGC señala que el movimiento fue detectado por siete estaciones de monitoreo y aparece con estatus automático dentro del registro de eventos sísmicos de la entidad.

Además, el reporte establece unas coordenadas de 6,83 grados de latitud y -73,19 grados de longitud.

La magnitud de 2,8 corresponde a un sismo de baja intensidad. Sin embargo, su registro hace parte del monitoreo permanente que realiza el Servicio Geológico Colombiano para identificar y documentar la actividad sísmica en el territorio nacional.

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