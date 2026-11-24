Nuevos registros audiovisuales en Villavicencio documentan el recorrido urbano previo de la camioneta blanca utilizada posteriormente para perpetrar la explosión en la capital metense.

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Las cámaras de seguridad captaron, replicadas por Noticias RCN, el desplazamiento del automotor por distintas vías de Villavicencio, ubicándolo exactamente en inmediaciones de la calle 39 con carrera 33, muy cerca de la Universidad del Meta (Unimeta).

Según datos preliminares revelados sobre el caso, el vehículo cargaba cerca de 100 kilogramos de explosivos y su detonación habría sido activada mediante un temporizador.

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Las indagaciones judiciales también establecen que cuatro hombres armados hurtaron dicha camioneta hace ocho meses dentro del municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta.

El ataque terrorista ocurrió sobre las 9:13 de la noche del lunes, dejando al menos 23 personas heridas y graves daños en edificios y locales comerciales a 500 metros a la redonda.

Reacciones oficiales, recompensa y advertencia presidencial

Frente a la emergencia, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, confirmó que desde la noche del lunes comenzaron las labores de atención integral destinadas a las víctimas del atentado terrorista.

Asimismo, la mandataria departamental anunció que la Gobernación y la Alcaldía ofrecen conjuntamente una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información que facilite capturar a los responsables del ataque.

Cortés solicitó igualmente el respaldo activo de la comunidad para reportar oportunamente cualquier movimiento irregular ante los organismos de seguridad del departamento.

“Necesitamos acompañar a nuestra fuerza pública, las instituciones, gobernaciones, alcaldías y necesitamos la colaboración de la ciudadanía. La seguridad es de todos y nos corresponde a todos”, manifestó la gobernadora.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella rechazó categóricamente la acción violenta mediante su cuenta en la red social X, expresando total solidaridad con los ciudadanos afectados.

“Gracias a Dios, hasta el momento no se registran víctimas mortales en el atentado terroristas perpetrado en Villavicencio (…) No nos van a intimidar. No vamos a negociar bajo el terror. No vamos a retroceder”, expresó el jefe de Estado.

Adicionalmente, el mandatario colombiano lanzó una advertencia directa contra los autores criminales responsables de la detonación en la capital llanera.

“A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Los haremos pagar: este atentado no quedará impune. Como lo hemos hecho frente a otras estructuras criminales, desplegaremos toda la capacidad del Estado para perseguirlos, desarticular sus organizaciones y darlos de baja”, sentenció el presidente.

Mientras avanzan los peritajes técnicos, la fuerza pública mantiene reforzados los operativos en Villavicencio.

Reporte de daños, heridos y muertos por atentado de Villavicencio

El atentado con carro bomba registrado la noche del lunes 23 de noviembre de 2026 frente a la Gobernación del Meta en Villavicencio dejó un balance sin víctimas mortales.

Las autoridades departamentales y municipales confirmaron que cero personas perdieron la vida tras la potente detonación ocurrida sobre las 9:13 de la noche en el centro urbano local.

Sin embargo, el ataque perpetrado en inmediaciones de la Plaza Los Libertadores provocó un saldo consolidado de al menos 24 ciudadanos heridos con lesiones de diversa gravedad clínica aguda.

Entre las personas afectadas figuran cinco guardas de seguridad que custodiaban el complejo administrativo departamental, además de comerciantes, peatones y residentes que transitaban por el sector céntrico.

Los equipos de emergencia trasladaron oportunamente a los lesionados hacia centros hospitalarios locales como el Hospital Departamental de Villavicencio, la Clínica Primavera, la Clínica Trauma y Servimédicos.

Asimismo, varios ciudadanos con contusiones menores recibieron valoración médica prioritaria en unidades asistenciales de Esperanza y Barzal, permaneciendo todos fuera de peligro vital según los reportes médicos.

En cuanto al impacto físico, la onda explosiva ocasionó graves daños materiales en más de 85 inmuebles comerciales, institucionales y residenciales ubicados dentro de un radio de 500 metros.

La detonación destruyó completamente dos locales cercanos y afectó fachadas, ventanales y cubiertas de edificaciones emblemáticas como la Gobernación del Meta, la Lotería del Meta y la catedral central.

De igual forma, decenas de vehículos estacionados en vías aledañas sufrieron destrucción parcial de vidrios y carrocerías por cuenta del fuerte impacto generado por la carga explosiva detonada.

Adicionalmente, el estallido provocó averías en redes eléctricas y de telecomunicaciones del centro de Villavicencio, obligando a suspender temporalmente actividades administrativas y comerciales mientras avanzan las inspecciones estructurales.

Así fue el atentado en Villavicencio

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.