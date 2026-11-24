Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En respuesta a un contexto de alerta, la Policía ha incrementado de manera significativa los controles de seguridad en diversos puntos de Ibagué, con especial atención a la revisión de edificios públicos emblemáticos, entre los que se destacan la Gobernación del Tolima, el Palacio de Justicia y la Alcaldía. De acuerdo con la información suministrada, estas acciones incluyen la utilización de caninos especializados en la detección de explosivos, con el objetivo de prevenir situaciones que puedan amenazar la integridad de la ciudadanía.

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Estos procedimientos preventivos surgen luego del atentado con carro bomba ocurrido el lunes 23 de noviembre contra la Gobernación del Meta en Villavicencio, un hecho que ha motivado a las autoridades locales a reforzar sus estrategias de protección y vigilancia. En Ibagué, el despliegue policial se realiza en coordinación estrecha entre la Alcaldía y la Policía Metropolitana, quienes han intensificado sus recorridos y labores de inspección en diferentes sectores para detectar cualquier elemento o situación anómala.

Sergio Saavedra, quien ejerce como secretario encargado de Seguridad y Convivencia Ciudadana, detalló la importancia de estas medidas al señalar que están orientadas a robustecer la presencia de los equipos policiales y a establecer controles preventivos: "Estamos reforzando nuestra presencia y aumentando los controles preventivos en diferentes puntos de Ibagué. Queremos anticiparnos a cualquier situación que pueda afectar la seguridad de los ciudadanos y proteger a todos los ibaguereños", afirmó el funcionario, según lo publicado en el reporte.

Dentro de las recomendaciones dirigidas a la población, se solicita a los ciudadanos evitar dejar vehículos estacionados en la vía pública y, de igual manera, estar atentos ante objetos o conductas que se perciban fuera de lo usual. En caso de identificar alguna situación sospechosa, la recomendación principal es comunicarse de manera inmediata con la línea 123, evitando en todo momento la manipulación directa de objetos desconocidos que puedan implicar un riesgo para la comunidad.

De acuerdo con los reportes, el desarrollo de estos controles se mantendrá de manera indefinida en distintos sectores de la capital tolimense, buscando fortalecer la prevención y la confianza ciudadana.

¿Cuáles son los puntos de Ibagué donde se han intensificado los controles de seguridad?

Según la información reportada, la Policía ha incrementado su presencia y las actividades de vigilancia en puntos clave de la ciudad, haciendo especial énfasis en edificios públicos como la Gobernación del Tolima, el Palacio de Justicia y la Alcaldía, aunque los operativos continuarán desplegándose en otros sectores de la capital de Tolima.

¿Cuál es el objetivo del uso de caninos antiexplosivos en edificios públicos de Ibagué?

El propósito principal del uso de caninos especializados es detectar posibles elementos sospechosos, como explosivos, en edificios públicos. Esta medida busca prevenir cualquier tipo de amenaza a la seguridad tras recientes incidentes en otras regiones y fortalecer así la protección de los ciudadanos de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Así fue el atentado en Villavicencio

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.