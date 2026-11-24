Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La noche del lunes 23 de noviembre, un atentado con carro bomba sacudió la sede de la Gobernación del Meta, ubicada en Villavicencio. Ante la gravedad de este hecho, la gobernadora Rafaela Cortés ofreció un contundente mensaje de rechazo y advirtió a los grupos delincuenciales que su administración no se dejará amedrentar. “Aquí no nos aculillamos frente a los grupos delincuenciales”, declaró la mandataria, en declaraciones citadas por medios que cubren la situación en la región.

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Luego del ataque, Cortés presentó un balance preliminar de la emergencia y abordó las posibles causas detrás del acto violento. Basándose en información de inteligencia, la funcionaria explicó que las primeras hipótesis apuntan hacia las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), específicamente bajo el liderazgo de alias Iván Mordisco. Según la gobernadora, esta acción podría representar una retaliación como respuesta a las recientes operaciones militares desarrolladas en el departamento.

Cortés precisó que, de acuerdo con las labores de inteligencia, “puede ser Iván Mordisco, que está hacia el sur, hacia el lado de Puerto Gaitán”. Además, explicó que la Gobernación y la Alcaldía de Villavicencio han puesto en marcha una estrategia conjunta con la Fuerza Pública y organismos de inteligencia para ubicar y detener a los responsables. En este sentido, anunciaron una recompensa de hasta $150 millones para quienes brinden información útil que permita adelantar la investigación y lograr capturas.

La gobernadora relacionó el atentado con los recientes operativos militares en el sur del Meta, especialmente en zonas como Mapiripán y Puerto Gaitán. Según sus palabras, las acciones de la Fuerza Pública estarían acorralando a las estructuras ilegales, dificultando sus movimientos y actividades. Esto habría motivado el ataque, que buscaría infundir temor no solo entre los habitantes, sino también en las instituciones regionales. Ante este panorama, Cortés instó a la ciudadanía a respaldar a las autoridades y a colaborar activamente en el suministro de información, convencida de que los grupos armados intentan “generar temor” para frenar el accionar institucional.

Consultada sobre amenazas previas en su contra, Rafaela Cortés aclaró que hasta el momento no ha recibido intimidaciones directas. Reveló, además, que el domingo anterior varios secretarios de despacho permanecieron trabajando en la Gobernación hasta las 9:00 de la noche, lo que le hace pensar que los perpetradores pudieron planear el atentado previendo la posible presencia de funcionarios la noche del ataque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién estaría detrás del atentado con carro bomba en la Gobernación del Meta?

De acuerdo con la información proporcionada por la gobernadora Rafaela Cortés, las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, son las principales sospechosas del atentado. Las hipótesis se sustentan en datos de inteligencia que sugieren una posible retaliación de estos grupos armados por las operaciones militares recientes en la región.

¿Qué acciones se están tomando tras el atentado terrorista en Villavicencio?

Las autoridades han anunciado una recompensa de hasta $150 millones para recolectar información que conduzca a la captura de los responsables del ataque. Además, la investigación cuenta con el apoyo conjunto de la Gobernación, la Alcaldía de Villavicencio, la Fuerza Pública y organismos de inteligencia, quienes continúan coordinando esfuerzos para esclarecer los hechos y fortalecer la seguridad en el departamento.

Así fue el atentado en Villavicencio

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.