El Grupo Éxito emitió un pronunciamiento oficial ante la grave situación de orden público registrada este martes 24 de noviembre en su almacén ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia, en el sector de La Castellana, en Cartagena, donde reportes preliminares alertaron sobre disparos y momentos de caos desde las 8:00 de la mañana. A través de su postura corporativa, la empresa buscó tranquilizar sobre su disposición de colaboración y remitió a los organismos estatales para los balances de la jornada.
En su declaración, la cadena sostuvo que la seguridad de quienes permanecen en el lugar encabeza sus actuaciones y que el control de la emergencia corresponde a las instancias competentes. “Para Grupo Éxito, la protección de la vida y la integridad de las personas es nuestra prioridad. La situación que se presenta en nuestro almacén en Cartagena está siendo atendida por las autoridades competentes. Como compañía, estamos atentos a sus indicaciones y al manejo de la situación. Será a través de las autoridades que se conocerá la información oficial sobre los hechos y su evolución”, indicó la compañía.
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El pronunciamiento llega mientras se desarrolla el despliegue de seguridad en este punto comercial de la capital de Bolívar, tras un episodio que alteró la rutina matinal en La Castellana y mantuvo la atención de los organismos encargados de atender el incidente en el establecimiento.
Con este mensaje, la organización dejó claro que sujetará su actuación operativa a las directrices de la fuerza pública y de las entidades responsables del orden en Cartagena, a la espera de que sean dichas autoridades las que comuniquen los avances formales sobre lo ocurrido y su desenlace.
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