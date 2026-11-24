El asalto perpetrado por varios hombres armados contra un reconocido almacén de cadena en la avenida Pedro de Heredia, sector de La Castellana, en Cartagena, escaló hacia el mediodía de este martes 24 de noviembre con la liberación de una rehén y la suspensión temporal de operaciones en el aeropuerto de la ciudad. De acuerdo con información entregada por fuentes de la Policía Metropolitana de Cartagena a El Tiempo, la incursión armada comenzó hacia las ocho de la mañana, derivó en la retención de decenas de ciudadanos dentro del establecimiento y mantiene activa una operación de seguridad en todo el perímetro. Sigue a PULZO en Discover

En medio del despliegue de uniformados alrededor del punto comercial para controlar la situación y resguardar a quienes permanecían al interior, se confirmó que una de las personas que había quedado atrapada bajo intimidación de los delincuentes ya fue liberada, mientras continúan las maniobras para resolver por completo el incidente en La Castellana.

La magnitud de la respuesta institucional también impactó la movilidad aérea de la capital de Bolívar. A través de un reporte oficial, la Aeronáutica Civil anunció el cierre preventivo de las maniobras de llegada a la terminal aérea debido al movimiento de helicópteros y aviones oficiales que apoyan el operativo en tierra. “Suspendidas las aproximaciones por operaciones de aeronaves de la Fuerza Pública”, informó la autoridad aeronáutica al confirmar la restricción operativa.

Mientras las unidades policiales y militares mantienen acordonado el sector de la avenida Pedro de Heredia y coordinan el despliegue aéreo sobre Cartagena, las autoridades permanecen en alerta para garantizar la integridad de los demás civiles y restablecer tanto el orden en el establecimiento comercial como la normalidad en los vuelos de la ciudad.

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.