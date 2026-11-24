Blu Radio reportó que cerca de 100 personas estarían retenidas en el almacén Éxito del sector La Castellana, en Cartagena, luego de que un grupo de hombres armados y encapuchados se tomara el establecimiento este martes 24 de noviembre.

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Ante la posibilidad de que los delincuentes tengan explosivos, las autoridades preparan perros antiexplosivos para apoyar el ingreso de los uniformados.

La situación provocó un amplio operativo de la Policía Metropolitana, que acordonó la zona y evacuó a clientes y trabajadores. También se reportaron disparos al interior del establecimiento.

Según información de fuentes judiciales, los delincuentes habrían intentado robar un carro de valores que ingresaba al almacén para abastecer los cajeros automáticos.

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Sin embargo, el intento habría fracasado y los responsables quedaron atrapados dentro del establecimiento.

De acuerdo con las primeras versiones, los hombres estarían exigiendo 7.000 millones de pesos, dos camionetas polarizadas y garantías para desplazarse por la vía que comunica a Cartagena con Barranquilla.

Además, habrían ubicado a algunas personas en las ventanas para impedir el ingreso de los uniformados.

Por ahora, no se reportan personas lesionadas y las autoridades trabajan para recuperar el control del establecimiento.

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