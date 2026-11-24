Cartagena está en vilo en la mañana de hoy por cuenta de la toma que hombres armados hicieron de uno de los almacenes Éxito.

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En un video publicado a través de Twitter se puede ver parte de lo que ocurre en el interior del almacén. En una de las escenas se ve a un hombre alto, armado con un fusil, y apuntando a algunas trabajadoras que son rehenes desde las 8:30 a.m. de hoy.

En la grabación se pueden ver a cuatro de las decenas de trabajadoras del Grupo Éxito en ese punto. Mientras tanto, el sujeto armado se mueve de un lado al otro, manteniendo en calma a las secuestradas.

Esta es la grabación:

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La crisis de seguridad en Cartagena es cada vez más aterradora. A esta hora se reportan rehenes y momentos de pánico en el Éxito Cartagena, al parecer por un intento de atraco. Oramos para que todos salgan sanos y salvos. ¡Qué tristeza lo que vive nuestra ciudad! https://t.co/ogTIqE4WXa — Jesús Romero. (@JesusRomeroCtg) November 24, 2026

Toma de almacén Éxito en Cartagena

Una grave crisis de orden público y seguridad se registra desde las primeras horas de este martes 24 de noviembre en el sur de Cartagena, luego de que varios hombres armados y encapuchados ingresaran al almacén de cadena Éxito ubicado en el sector de La Castellana y mantuvieran retenidas a varias personas en su interior.

De acuerdo con los reportes de medios, la emergencia comenzó alrededor de las 8:30 a. m. como un presunto intento de hurto dentro del establecimiento comercial. Sin embargo, al verse sorprendidos y rodeados por las patrullas de la Policía Metropolitana de Cartagena que llegaron tras las alertas de seguridad, los asaltantes optaron por atrincherarse en el local y retener a clientes y trabajadores que se encontraban en el sitio.

Según informes preliminares recogidos en la zona, en el interior del supermercado permanecerían retenidas cerca de 20 personas —entre empleados y compradores—, mientras que en videos difundidos por ciudadanos desde los alrededores se observa el movimiento de hombres armados, algunos vestidos de civil, y personas asomándose por los ventanales del área de cafetería.

Versiones de testigos apuntan a que los delincuentes estarían exigiendo una millonaria suma de dinero (que rondaría los 7.000 millones de pesos) para liberar a los ciudadanos, aunque las autoridades han descartado ceder a exigencias económicas.

Ante la gravedad de la situación, el perímetro del Centro Comercial La Castellana y los corredores viales aledaños fueron completamente acordonados y el comercio del sector se encuentra paralizado. En el lugar hacen presencia unidades especializadas del Gaula de la Policía, grupos de operaciones especiales y francotiradores ubicados en puntos estratégicos alrededor de la edificación.

Hacia las 10:45 a. m. se reportó la salida de uno de los involucrados desde el interior del almacén, mientras continúan las labores de mediación y cerco policial sin que hasta el momento los uniformados hayan ingresado por la fuerza.

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