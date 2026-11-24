Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

En Ibagué, la recuperación de la red vial se posiciona como una de las prioridades de la gestión municipal, con avances que reflejan el compromiso hacia la mejora de las condiciones urbanas. Cuando se cumplieron los primeros 1.000 días del actual periodo de gobierno, la ciudad reportó la pavimentación de 300 cuadras distribuidas en diferentes sectores residenciales, de acuerdo con cifras de la administración local. Esta cifra es resultado de múltiples programas impulsados por la Alcaldía, como ‘De vuelta a la vía’, ‘Combo 3x1’ y ‘Ambulancia vial’, enfocados en optimizar la infraestructura de las calles y facilitar la movilidad de los residentes.

Sigue a PULZO en Discover

Estos proyectos han permitido abordar corredores de vital importancia para la ciudad, entre ellos la carrera Quinta, la avenida Pedro Tafur y la vía al Sur, donde la mejora del asfalto contribuye de manera directa al tránsito y conexión en la capital tolimense. No obstante, el alcance de las obras no se limita únicamente a las arterias principales. Diversas calles interiores de barrios que llevaban años en deterioro también han sido intervenidas, respondiendo a peticiones históricas de la comunidad. Según la Alcaldía, en varios de estos sectores las vías presentaban hasta 40 años de abandono, situación que ha empezado a cambiar a partir de las estrategias implementadas.

El enfoque integral de las intervenciones incluye no solo la pavimentación, sino también la renovación de redes de servicios básicos como acueducto y alcantarillado en puntos específicos. Tal es el caso del barrio Boquerón, localizado en la comuna 13, donde el pasado 7 de octubre se socializó un proyecto para pavimentar 700 metros cuadrados de calles, una demanda que los habitantes mantenían desde hacía más de 50 años. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, estos trabajos iniciarán cuando concluyan las labores de renovación de las redes de agua y alcantarillado, a cargo de Acuaboquerón.

La Administración Municipal también ha anunciado futuras intervenciones en otros barrios como Villa del Sol, Jordán Novena Etapa, Limonar y Belén, reafirmando la expansión continua del plan de recuperación vial. De este modo, las obras buscan no solo facilitar el desplazamiento de las personas, sino también dignificar la vida en los diferentes sectores de la ciudad, cumpliendo con antiguas solicitudes de la comunidad y elevando el estándar de infraestructura urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Ibagué beneficiados con las obras de pavimentación recientemente?

De acuerdo con la información de la Alcaldía de Ibagué, los barrios que han recibido atención dentro de los proyectos de recuperación vial incluyen Boquerón, Villa del Sol, Jordán Novena Etapa, Limonar y Belén, además de intervenciones en importantes corredores como la carrera Quinta, la avenida Pedro Tafur y la vía al Sur. Estas acciones buscan mejorar la movilidad y la calidad de vida en diferentes sectores residenciales, con énfasis en aquellas zonas que llevaban años esperando una solución efectiva en su infraestructura.

¿Qué es la renovación de redes de acueducto y alcantarillado en las obras viales de Ibagué?

La renovación de redes de acueducto y alcantarillado implica el reemplazo y modernización de las tuberías y sistemas que suministran agua potable y recogen aguas residuales en las vías intervenidas. En el caso de Ibagué, según la Secretaría de Infraestructura, estas acciones acompañan la pavimentación de calles para asegurar que la infraestructura básica de servicios públicos esté en óptimo estado antes de finalizar las obras viales, previniendo así futuras afectaciones en el asfalto recién instalado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.