Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Alcaldía de Ibagué ha puesto en marcha un alivio para los contribuyentes que tengan deudas acumuladas por el Impuesto Predial Unificado o el Impuesto de Industria y Comercio, conocido como ICA. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda Municipal, las personas que presentan cuentas pendientes relacionadas con estas obligaciones podrán regularizar su situación pagando con un beneficio sustancial: un descuento del 70 % en los intereses de mora y las sanciones. Esta medida comenzó a regir este martes 24 de noviembre y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de facilitar el pago y reducir la carga económica sobre los ciudadanos morosos.

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El beneficio cobija las obligaciones correspondientes a 2025 y años anteriores, según explicó la Secretaría de Hacienda Municipal. Es decir, cualquier contribuyente que haya dejado de saldar estos tributos puede acercarse y aprovechar el descuento para evitar futuros inconvenientes legales o financieros. El proceso para acogerse a este alivio es sencillo y se ha habilitado la tecnología para evitar congestiones y filas innecesarias, pues puede consultarse a través del Portal Tributario Municipal. En este sitio web oficial, los ciudadanos encontrarán toda la información pertinente sobre el Impuesto Predial Unificado y el ICA, incluyendo la liquidación, la descarga digital de facturas y las opciones de pago en línea o presencial.

En particular para el Predial, los usuarios pueden generar su factura y luego imprimirla para presentarla en las entidades financieras habilitadas. También está disponible la consulta en la página web oficial de la Alcaldía de Ibagué, donde se encuentran los canales habilitados para resolver inquietudes. Para el caso del ICA, la Dirección de Rentas ofrece atención personalizada y orientación para concretar tanto la liquidación como el pago de los intereses y las sanciones descontadas.

Para quienes prefieran la atención presencial, la Secretaría de Hacienda atiende en la carrera Segunda n.° 13-38, entre las 7:30 a. m. y las 3:30 p. m., de lunes a jueves, y de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. los viernes. Adicionalmente, está disponible la Dirección de Rentas en el antiguo edificio del Comité de Cafeteros, en la carrera Segunda con calle 17, pisos cuarto y quinto, con el mismo horario de atención.

La Administración Municipal ha reiterado que este alivio tributario es temporal y que después del 31 de diciembre de 2026 no habrá una extensión, por lo que es fundamental que los contribuyentes interesados en estos descuentos actúen dentro de los plazos establecidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden los contribuyentes de Ibagué aprovechar el descuento del 70 % en intereses y sanciones?

Los contribuyentes de Ibagué con deudas por Predial o ICA deben ingresar al Portal Tributario Municipal o visitar la página de la Alcaldía para consultar sus obligaciones y liquidar el valor pendiente. Podrán pagar en línea o presencialmente en bancos autorizados, teniendo en cuenta que el descuento válido aplica únicamente hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Qué es el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en Ibagué?

El Impuesto de Industria y Comercio, conocido como ICA, es un tributo que deben pagar las personas y empresas que ejercen actividades comerciales, industriales o de servicios en la ciudad de Ibagué. A través de este impuesto, el municipio recauda recursos fundamentales para su funcionamiento y el desarrollo de obras públicas.

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