El plan de choque en salud del Gobierno reportó 2.009.709 registros resueltos, con un avance del 44,55 % al 17 de noviembre, según el Ministerio de Salud.

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Aunque la estrategia ya permitió que más de 735.000 personas recibieran medicamentos o procedimientos médicos, todavía no alcanza la mitad de la meta establecida.

En el componente de medicamentos se entregaron 16,7 millones de unidades, de las cuales 651.208 fueron distribuidas durante la última semana. Este frente registra un cumplimiento del 58,7 % y permitió resolver pendientes para 340.506 personas.

Por su parte, se realizaron 1.613.789 procedimientos médicos, con un avance del 40 %. Durante la última semana se sumaron 89.116 atenciones. Las principales intervenciones estuvieron relacionadas con hipertensión arterial, cáncer y salud mental.

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La ministra de Salud, Ana María Vesga, destacó los resultados y aseguró que el Gobierno continuará trabajando para garantizar una atención oportuna.

Entretanto, la Superintendencia Nacional de Salud mantiene las labores de inspección y vigilancia sobre las EPS para verificar que los compromisos reportados se traduzcan en servicios efectivos para los pacientes.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.