Una tragedia se registró en las playas de Puerto Velero, en jurisdicción del municipio de Tubará, Atlántico, luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo sin vida de Arlington Manuel González Fontalvo, de 28 años, quien había sido reportado como desaparecido tras ingresar al mar.

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La Policía del Departamento del Atlántico informó que el hombre fue encontrado durante las primeras horas de este lunes 23 de noviembre, en un sector de la misma zona donde había desaparecido el día anterior.

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De acuerdo con el reporte preliminar, González Fontalvo se encontraba hospedado en una cabaña junto a otras personas. Durante su estadía, decidió ingresar al mar para bañarse, pero después de sumergirse sus acompañantes perdieron contacto con él.

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La desaparición fue reportada el domingo 22 de noviembre, luego de que el hombre ingresara al agua y no regresara. Tras recibir la alerta, las autoridades pusieron en marcha los procedimientos de búsqueda para tratar de establecer su paradero.

Sin embargo, las labores terminaron con el hallazgo de González Fontalvo sin signos vitales en un sector de Puerto Velero. Por el momento, la información entregada por las autoridades no precisa las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho. Se espera que los procedimientos correspondientes permitan esclarecer lo sucedido.

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Tras confirmarse el fallecimiento, la Policía Nacional expresó sus condolencias a los familiares y allegados de Arlington Manuel González Fontalvo. Asimismo, la institución reiteró su compromiso con la seguridad, la convivencia y la protección de la vida en el departamento.

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