Por: Blu Radio

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Una situación lamentable enluta a una familia y a la comunidad educativa de Santa Rosa de Osos, luego de que un estudiante de 17 años muriera ahogado en una laguna ubicada en la vereda La Chorrera

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La víctima fue identificada como Juan Manuel Hincapié Espinosa, estudiante de décimo grado de la Institución Educativa Rural San Isidro. El hecho ocurrió cuando el joven se encontraba en una pequeña finca familiar realizando labores del campo junto a su padre.

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De acuerdo con el relato entregado por las autoridades, padre e hijo estaban trabajando en una vaca que había muerto, con el propósito de aprovechar su carne, momento en el que el joven quedó solo mientras el adulto buscaba algunas costales.

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Durante ese tiempo, Juan Manuel habría decidido ingresar a una laguna para refrescarse, no obstante, cuando su padre regresó, encontró al menor de edad bajo el agua por lo que las circunstancias exactas en las que ocurrió el ahogamiento todavía no están establecidas.

Según las autoridades municipales, se trata de una laguna de dimensiones reducidas, pero con una profundidad considerable, lo que habría dificultado cualquier intento de salir del agua del joven estudiante.

La Alcaldía de Santa Rosa de Osos anunció acompañamiento para la familia durante este momento y expresó sus condolencias sobre este hecho que ha causado el dolor de la comunidad educativa de este municipio del Norte antioqueño.

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Hay que recordar que hace apenas unos días Rodolfo Morales de 20 años había muerto después de ingresar a un afluente en inmediaciones de la cascada Velo de la Novia en el municipio de Alejandría, por lo que las autoridades mantienen la alerta, más cuando aún hay miles de menores en la semana de receso escolar.

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