Por: Noticiero 90 minutos

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El concierto de Ryan Castro, conocido como 'El Cantante del Ghetto', se convertirá en uno de los eventos musicales más destacados en Cali, pues el artista se presentará en el estadio Pascual Guerrero el sábado 17 de octubre de 2026, como parte de su gira internacional "Sendé World Tour". Esta presentación, que originalmente estaba planeada para el 22 de agosto del mismo año, sufrió una modificación en su calendario tras el sismo ocurrido el 10 de agosto, situación que llevó al equipo del antioqueño a reprogramar la cita para octubre, según información publicada en 90 Minutos.

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La expectativa en la capital del Valle del Cauca ha sido notable, especialmente después del aplazamiento por las contingencias climáticas mencionadas y luego de que Ryan Castro ofreciera una presentación sorpresa meses atrás en el barrio Obrero de Cali, lo cual reforzó aún más la conexión con su público local, de acuerdo con la misma fuente. El artista ha arrasado en ventas y audiencia, impulsado por éxitos internacionales como "Jordan", "Monastery" y "Quema", canciones que resuenan entre los fanáticos caleños y que forman parte de su repertorio habitual en la gira.

De acuerdo con 90 Minutos, el escenario emblemático del Pascual Guerrero está listo para convertirse en el epicentro de una auténtica fiesta urbana, con una selección de canciones que Ryan Castro suele interpretar en sus conciertos. Entre los temas destacados estarán "SENDÉ" (que abre el show), "Rebecca", "Sanka", "Mujeriego", "Wasa Wasa", "Quema", "Parte & Choke (Remix)", "SQ (W Sound 04)", "Fiesta", "BOMBASTIK<3", "La Mini", "Azota Mamasota", "Monastery", "+57" y "Ba Ba Bad Remix". Sin embargo, la lista podría sufrir modificaciones para la ciudad de Cali, dependiendo de la dinámica del concierto y la interacción con el público presente.

Además, el artista antioqueño ha anunciado recientemente varios conciertos en Estados Unidos bajo su versión de 'Richy', en donde aborda interpretaciones de canciones decembrinas con un estilo musical que se diferencia del reguetón tradicional que lo caracteriza como Ryan Castro, afirma la fuente mencionada.

En este contexto, la reprogramación del concierto, sumada a la respuesta positiva de la audiencia vallecaucana y el éxito global del artista, posicionan este evento como uno de los más importantes del género urbano en la región para 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué canciones interpretará Ryan Castro en su concierto en Cali 2026?

De acuerdo con 90 Minutos, el repertorio de Ryan Castro para su presentación en el estadio Pascual Guerrero incluye temas como "SENDÉ", "Rebecca", "Sanka", "Mujeriego", "Wasa Wasa", "Quema", "Parte & Choke (Remix)", "SQ (W Sound 04)", "Fiesta", "BOMBASTIK<3", "La Mini", "Azota Mamasota", "Monastery", "+57" y "Ba Ba Bad Remix". Sin embargo, esta lista podría cambiar durante el concierto en Cali.

¿Por qué fue reprogramado el concierto de Ryan Castro en Cali?

Según información publicada en 90 Minutos, el concierto de Ryan Castro en Cali, inicialmente previsto para el 22 de agosto de 2026, debió ser reprogramado para el 17 de octubre tras el sismo ocurrido el 10 de agosto y las contingencias climáticas que afectaron la ciudad y los planes del antioqueño.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.