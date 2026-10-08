Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima representa una de las aplicaciones científicas más relevantes para la vida cotidiana, ya que anticipa las condiciones atmosféricas futuras y contribuye a la toma de decisiones en diferentes ámbitos. Según lo reportado en 90minutos.co, este proceso no depende de simples conjeturas, sino que surge del análisis técnico con base en millones de datos recolectados diariamente en todo el planeta. La observación inicial es masiva: temperaturas, presiones, niveles de humedad y velocidades del viento se miden en una extensa red que incluye estaciones meteorológicas terrestres, boyas instaladas en océanos, itinerarios de aviones comerciales y globos sonda que viajan hasta la estratosfera. También, los satélites meteorológicos orbitan la Tierra, enviando imágenes constantes de los sistemas nubosos, mientras que los radares ubicados en tierra vigilan, en tiempo real, la formación de lluvias.

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Toda esta información recopilada por la red de observación mundial es enviada posteriormente a centros internacionales equipados con supercomputadoras capaces de procesar enormes volúmenes de datos. Allí se emplean modelos numéricos de predicción: programas que aplican las leyes de la física y la termodinámica para recrear virtualmente la atmósfera y simular los movimientos que tendrán las masas de aire en el futuro. Estos modelos dividen la atmósfera en una especie de malla tridimensional, calculando minuto a minuto los posibles cambios meteorológicos. Así es como las predicciones adquieren un alto nivel de detalle y utilidad, a partir de los sofisticados cálculos matemáticos y la veracidad de los datos de origen.

Para Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), autoridad ambiental, entregó el pronóstico del tiempo para este jueves, en el que se prevé un predominio de cielo parcialmente nublado. Se estiman lluvias aisladas e intermitentes tanto en la mañana como en la tarde, con un aumento de la nubosidad al final de la tarde y durante la noche cuando la humedad que rebasa los Farallones de Cali motive precipitaciones moderadas, que en ocasiones pueden ser intensas. Esto se atribuye a la abundancia de humedad proveniente del océano Pacífico, situación que propicia niveles de inestabilidad de moderados a altos en toda el área suroccidental de Colombia. Así lo explicitó la CVC en sus canales oficiales. Esto permite mantener informada a la ciudadanía y a los diferentes sectores productivos de la región, de acuerdo con los datos proporcionados en el pronóstico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona un modelo numérico de predicción del clima?

Un modelo numérico de predicción del clima es un sistema informático donde se introducen datos observados de la atmósfera, como temperatura, presión y viento. El modelo emplea ecuaciones basadas en leyes físicas y termodinámicas para simular el comportamiento atmosférico futuro, dividiendo la atmósfera en una malla tridimensional y calculando su evolución minuto a minuto, tal como lo explicó el reporte de 90minutos.co.

¿Por qué los satélites meteorológicos son clave en el pronóstico del tiempo?

Los satélites meteorológicos resultan fundamentales porque permiten obtener imágenes continuas y globales sobre la distribución de nubes y sistemas climáticos en todo el planeta. Según la información publicada en 90minutos.co, este flujo de imágenes es esencial para monitorear el estado de la atmósfera y alimentar los modelos de pronóstico con datos oportunos y precisos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.