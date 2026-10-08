Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Sucursal Fest 2026 llegará a Cali con una propuesta artística y cultural que promete movilizar a la ciudad del 6 al 17 de octubre. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, este evento, que celebrará su sexta edición, reunirá a más de 400 artistas en distintos escenarios, mostrando una diversidad de expresiones urbanas contemporáneas y consolidándose como uno de los festivales más relevantes en la agenda cultural de Cali.

Sigue a PULZO en Discover

El festival de Artes Integradas no se limita únicamente a la música, sino que abre espacios para diferentes manifestaciones como música electrónica, freestyle, artes urbanas, danza, circo, ballroom y experiencias audiovisuales. También habrá un enfoque en la formación, el emprendimiento y la divulgación de saberes por medio de espacios académicos y audiovisuales, lo que refuerza el carácter multidisciplinar del evento, según informa Noticiero 90 Minutos.

Dentro de la programación, destaca la presencia del Sucursal Fest los días 10 y 11 de octubre en el parque de La Retreta. Este escenario se convertirá en punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de propuestas innovadoras que combinan música, cultura y creatividad, todo en un ambiente abierto y colaborativo.

La entrada será libre, pero, como aclara el propio festival a través de su plataforma oficial, el acceso está condicionado a un registro previo y gratuito en línea. Tras este proceso, se genera un código QR personal, herramienta digital que se utiliza para el control de ingreso y que facilita la gestión de la asistencia, algo fundamental ante cualquier eventualidad durante el evento.

De acuerdo con la organización, Sucursal Fest 2026 también tendrá un enfoque solidario. Los asistentes pueden apoyar los emprendimientos presentes mediante una precompra a través de la aplicación del evento y llevar alimentos para perros y gatos, reforzando así el sentido de comunidad y compromiso social. Además, se anunció que habrá regalos y sorpresas para quienes ingresen, lo que busca motivar la participación y celebrar la diversidad y la solidaridad en Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo es Sucursal Fest 2026 en Cali y cuál es su programación?

Sucursal Fest 2026 se desarrollará entre el 6 y el 17 de octubre en Cali. Durante el festival, más de 400 artistas participarán en diferentes escenarios, con actividades de música, artes urbanas, danza, circo, experiencias audiovisuales y formación, según información de Noticiero 90 Minutos. El parque de La Retreta será el epicentro principal el 10 y 11 de octubre.

¿Cómo se puede ingresar gratis a Sucursal Fest 2026 y qué significa tener un código QR?

El acceso es libre, pero requiere registro gratuito en la plataforma oficial de Sucursal Fest, donde se genera un código QR personal. Este código es una herramienta digital para controlar el ingreso y contar con información precisa de asistencia, lo que permite actuar rápidamente en caso de emergencia y garantiza una experiencia segura para todos los presentes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.