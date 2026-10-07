Una situación insólita llamó la atención de los usuarios del MIO en Cali, luego de que un habitante de calle fuera descubierto viajando en la parte exterior de un bus articulado, aparentemente sin que el conductor o los pasajeros se percataran de su presencia durante buena parte del recorrido.

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El hecho ocurrió en el norte de la capital del Valle del Cauca y quedó registrado en fotografías y videos que comenzaron a circular en redes sociales. De acuerdo con los reportes conocidos, el hombre habría logrado ubicarse por debajo del vehículo y permaneció allí mientras el bus avanzaba por diferentes vías de la ciudad.

La situación fue advertida cuando el articulado llegó a inmediaciones de la avenida 3 Norte, cerca del Monumento a la Solidaridad. Ese sector hace parte de uno de los corredores principales del MIO en el norte de Cali.

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En las imágenes se observa al hombre sin camisa, aparentemente desorientado, mientras desciende del costado del vehículo que permanecía detenido. En otro momento aparece una persona con uniforme haciéndole señas desde la vía, mientras el hombre permanece junto al articulado.

Según la información publicada por distintos medios, el hombre incluso se habría quedado dormido durante el trayecto y permaneció oculto durante varios kilómetros antes de que ciudadanos se percataran de lo que estaba ocurriendo. El medio señala que la persona habría estado ubicada debajo de la zona del motor del bus.

#Atención | Un insólito caso se registró en #Cali, cuando un hombre en situación de calle se quedó dormido debajo de un bus del Sistema de Transporte Masivo, MIO. Una mano que colgaba debajo del vehículo, fue vista por otros conductores que alertaron al operador del vehículo. https://t.co/OmJ3MPBIfe — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) October 7, 2026

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de situaciones de este tipo en el sistema de transporte público, pues viajar en una zona exterior de un vehículo en movimiento representa un peligro tanto para quien se encuentra allí como para los demás actores viales.

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No es la primera vez que una situación inusual relacionada con pasajeros o personas que se cuelgan de buses del MIO queda registrada en Cali. En julio de 2025, por ejemplo, otro hombre fue grabado viajando en la parte trasera de un articulado mientras transportaba una carga de madera.

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