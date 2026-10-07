Por: Noticiero 90 minutos

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Jesús Mauricio Castañeda González asumió oficialmente como nuevo contralor general de Cali para el periodo 2026-2029, después de prestar juramento ante la plenaria del Concejo Distrital, según información publicada por 90 Minutos. El nombramiento de Castañeda González marca el inicio de una nueva etapa para el organismo que tiene la responsabilidad de vigilar el uso de los recursos públicos en el Distrito, función central para el funcionamiento del control fiscal en la ciudad.

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La elección de Castañeda González se oficializó el 2 de octubre, cuando recibió el respaldo mayoritario de 15 concejales entre los 21 votantes. Con una trayectoria formativa destacada, nació en San Pedro, Valle del Cauca, y es abogado egresado de la Universidad Libre, con especialización y maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. La experiencia de Castañeda González incluye labores docentes en varias universidades y su aspiración previa a cargos como personero y contralor en diferentes municipios, lo que aporta una visión integral sobre la gestión pública y el control fiscal.

Entre sus propuestas al frente de la Contraloría, se destaca la implementación del expediente electrónico, un mecanismo que busca facilitar el acceso de la ciudadanía y mejorar el trámite de derechos de petición. Propone igualmente fortalecer la seguridad de los servidores y avanzar hacia una entidad con operación sin papel, enfatizando la transición digital. En total, su plan de trabajo aborda seis grandes ejes: vigilancia permanente de los recursos y la defensa del patrimonio público, una Contraloría cercana a la ciudadanía, desarrollo de talento humano y conocimiento, control fiscal ambiental, y la proyección de una Contraloría moderna, digital y eficaz, según lo reportado por 90 Minutos.

El proceso de elección estuvo vigilado por la Procuraduría, que adoptó un papel de acompañamiento preventivo. Además, la presidenta del Concejo, Daniella Plaza Saldarriaga, aclaró que durante la selección se presentaron más de 18 acciones judiciales, todas resueltas a favor de la mesa directiva. Plaza Saldarriaga señaló: "La mesa directiva actuó conforme a la Constitución, la ley y la jurisprudencia. No ha sido un proceso fácil para el Concejo y llegamos hasta aquí con la certeza de que se actúa en derecho". Este contexto reflejó la complejidad y la transparencia del proceso de elección, destacando la importancia de la legitimidad institucional en el nombramiento del contralor general de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales propuestas de Jesús Mauricio Castañeda González como contralor de Cali?

De acuerdo con lo reportado, las iniciativas clave de Castañeda González como contralor de Cali incluyen la implementación del expediente electrónico, fortalecer la seguridad de los servidores públicos y avanzar hacia una entidad libre de papel. También plantea seis líneas estratégicas: vigilancia permanente de los recursos públicos, una Contraloría cercana a los ciudadanos, desarrollo del talento humano, control fiscal ambiental y lograr que la institución sea moderna, digital y efectiva.

¿Cómo fue el proceso de elección del nuevo contralor de Cali y qué papel tuvo la Procuraduría?

Según la información, el proceso de elección de Jesús Mauricio Castañeda González estuvo acompañado de vigilancia preventiva por parte de la Procuraduría y fue objeto de más de 18 acciones judiciales. Todas estas acciones fueron resueltas de manera favorable para la mesa directiva del Concejo Distrital, lo que refuerza la legitimidad y legalidad de la designación.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.