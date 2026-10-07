Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El hospital departamental Isaías Duarte Cancino anunció la puesta en funcionamiento de sus nuevos servicios de alta complejidad: la unidad renal hospitalaria y ambulatoria, y el servicio de resonancia magnética nuclear. Según la Gobernación del Valle del Cauca, este avance marca un hito en el acceso a diagnósticos oportunos para los habitantes del suroccidente colombiano, al descentralizar la atención médica especializada y mejorar la cobertura en regiones históricamente desatendidas.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información oficial, los principales beneficiados son los residentes del oriente de Cali, en especial quienes viven en las comunas 13, 14, 15, 16 y 21, así como poblaciones de Buenaventura, el sur del departamento del Valle del Cauca —Florida, Candelaria, Pradera y El Cerrito— y comunidades del norte del Cauca. Estos territorios podrán acceder ahora a diagnosticar y tratar enfermedades complejas con mayores facilidades y menor necesidad de traslados a otras ciudades o instituciones.

El centro asistencial fortalece además la prestación de especialidades con alta demanda como neurocirugía, ortopedia, cardiología y oncología. La gobernadora Dilian Francisca Toro resaltó que la suma de estos servicios incrementa la resolutividad diagnóstica —es decir, la capacidad de dar soluciones claras— y promueve la atención con oportunidad, cercanía y calidad para quienes más lo requieren en la región.

La gerente Adriana Zapata precisó que con la integración de la resonancia magnética, el hospital se convierte en la segunda institución pública del Valle del Cauca en contar con esta tecnología. El equipo permitirá analizar hasta 9.000 imágenes y la unidad renal atenderá a 300 pacientes con enfermedades renales agudas o crónicas. El neurorradiólogo intervencionista Andrés Trujillo añadió que el resonador incorpora inteligencia artificial de última generación, lo que agiliza notablemente los diagnósticos y posibilita el estudio cerebral en solo tres minutos para detectar patologías críticas como accidentes cerebrovasculares, aneurismas y tumores cerebrales, así como otros problemas en el cuerpo.

Carlos Hernán Mejía, internista y gerente de la Fundación Prevrenal, mencionó que la unidad renal está completamente adecuada para ofrecer terapias de reemplazo —con hemodiálisis y diálisis peritoneal—, sumando infraestructura con pisos y pintura antibacteriales, personal especializado y la condición de centro universitario acreditado. Este avance consolida al hospital Isaías Duarte Cancino como pilar tecnológico y social de la red pública de salud en el departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los nuevos servicios tecnológicos que ofrece el hospital Isaías Duarte Cancino?

El hospital Isaías Duarte Cancino ahora cuenta con una unidad renal hospitalaria y ambulatoria y el servicio de resonancia magnética nuclear. Estos servicios permiten el diagnóstico ágil de patologías graves y la atención integral de pacientes renales, posicionando a la institución entre las más avanzadas en tecnología médica del Valle del Cauca.

¿A quiénes beneficia la apertura de la unidad renal y la resonancia magnética en este hospital?

La inauguración de estos servicios impacta directamente a la población del oriente de Cali, en particular las comunas 13, 14, 15, 16 y 21, además de habitantes de Buenaventura, municipios del sur del Valle del Cauca y comunidades del norte del Cauca, quienes ahora cuentan con mayor acceso a atención médica avanzada sin necesidad de traslados extensos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.