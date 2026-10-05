La escena sorprendió a los habitantes del conjunto residencial Citaringa, en el norte de Valledupar, luego de que una camioneta terminara dentro de la piscina de la unidad. El hecho ocurrió durante la mañana y alarmó entre las más de 30 familias que viven en el lugar.

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De acuerdo con los testimonios de residentes, una mujer se encontraba al volante y habría tenido una confusión al momento de hacer una maniobra dentro de las vías internas del conjunto. La versión conocida hasta ahora apunta a que pretendía poner la reversa, pero habría seleccionado la primera marcha.

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En medio de la confusión, la conductora habría acelerado en lugar de frenar, provocando que la camioneta avanzara de manera repentina hacia la zona social. El vehículo terminó atravesando el área cercana a la piscina y cayó dentro de ella. Las circunstancias exactas todavía deben ser esclarecidas.

El accidente, pese a lo aparatoso de la situación, no dejó personas lesionadas. Los daños se concentraron en la camioneta y en algunos elementos de la infraestructura ubicada alrededor de la piscina, según la información entregada por habitantes del conjunto.

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