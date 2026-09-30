Los videos que se divulgan en redes sociales muchas veces tienen temas controversiales que se transforman pronto en motivos de debate, pero uno tuvo a un animal como protagonista especial.

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Lo llamativo es que también vinculó a uno de los grandes bancos de Colombia, una mezcla que pronto quedó bajo la mira de quienes se encontraron con una escena más que inesperada y conmovedora.

El usuario Luis Rincón Arguello compartió desde su cuenta personal en X (antes conocido como Twitter) un material audiovisual que provocó la ternura entre los internautas.

El video mostró al perro callejero dormido en un cajero de Bancolombia, donde aprovechó para convertirse en una particular ‘cliente’ ante la sorpresa de quienes llegaron al sitio para sus correspondientes transacciones.

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De acuerdo con la publicación, el animal aprovechó el lugar en el municipio de Ricaurte (Cundinamarca) para huir del calor que se ha vuelto característico durante el día en ese lugar.

Vale la pena recordar que el calor por el fenómeno del Niño es uno de los grandes retos climáticos en el territorio nacional, tema que para este caso no fue ajeno al can, del que se desconoce si tiene dueño.

“Señores Bancolombia, deberían adoptarlo”, afirmó el usuario que llevó a cabo la publicación, en una propuesta que dejó abierta la posibilidad a la espera de la reacción de la mencionada entidad.

Es importante aclarar que el perro callejero se veía con toda la tranquilidad del caso en un video que enterneció a las personas que comentaron esta postal en el territorio colombiano.

“Saque su dinero en silencio y sin molestar por favor al perrito”, escribió una persona como reacción a ese momento.

Es valioso entender cómo brindar auxilio, alimento, refugio y atención veterinaria oportuna a un perro callejero para garantizar su bienestar integral, tema que para este caso quedó sobre la mesa.

Este es el video en cuestión, en donde el perro y Bancolombia fueron protagonistas para las personas:

Ternura 🇨🇴 Perrito de la Calle encontró el sitio para huir del calor en un Cajero de Bancolombia en Ricaurte Cundinamarca Señores @Bancolombia deberían adoptarlo pic.twitter.com/nlLv4oyif5 — Luis Rincón Arguello 🇨🇴 (@Rincon001A) September 29, 2026

¿Cómo cuidar a un perro callejero?

Auxiliar a un perro en condición de vulnerabilidad requiere responsabilidad, paciencia y pautas claras para resguardar la integridad del animal y del rescatista.

El abordaje inicial exige precaución, acercándose despacio con tono de voz pausado para evitar reacciones agresivas motivadas por el temor o el dolor.

Ofrézcale agua limpia y alimento concentrado de buena calidad, evitando comidas sazonadas, chocolates o huesos cocidos que afecten su delicado sistema digestivo.

Si el canino permanece temporalmente en la calle, adecúe un refugio limpio que lo proteja de lluvias, corrientes heladas o radiación solar directa.

Traslade al ejemplar hacia un centro veterinario para realizar una valoración médica integral que permita evaluar sus condiciones físicas y nutricionales.

El profesional administrará los esquemas de desparasitación interna y externa necesarios para combatir pulgas, garrapatas y molestos parásitos intestinales recurrentes.

Asimismo, la aplicación de vacunas contra la rabia y enfermedades infectocontagiosas resulta prioritaria para estabilizar su sistema inmunológico y prevenir contagios.

Coordine la esterilización o castración del canino, procedimiento clave para controlar éticamente la sobrepoblación y prevenir tumores e infecciones reproductivas.

Durante las consultas iniciales, emplee un collar adecuado y correa firme para evitar imprevistos o intentos de huida motivados por la ansiedad.

En caso de acogerlo de forma permanente en el hogar, establezca una rutina de adaptación progresiva basada en el afecto y la paciencia.

Si la adopción propia es inviable, contacte a redes de apoyo, fundaciones de protección o cree un perfil de búsqueda con fotografías de calidad.

El compromiso ciudadano con la fauna callejera contribuye a crear comunidades más empáticas, responsables y saludables para todos los habitantes locales.

Consultar las pautas oficiales de tenencia responsable fortalece las iniciativas comunitarias dedicadas al rescate y la adopción de animales vulnerables.

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