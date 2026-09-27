En medio de decisiones sorpresivas en Colombia, una joven en el país se animó a una situación tan conmovedora como particular después de finalizar sus estudios universitarios.

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La mujer llegó a un cementerio con su diploma de arquitectaura de la Universidad Santo Tomás para ofrecerle un homenaje especial a Francisco Javier Bayona, su padre fallecido hace más de 6 años.

La egresada subió unas escaleras para acercar el cartón de graduación a la lápida en la que es posible observar la fecha del fallecimiento, en marzo de 2020, con apenas 43 años de edad.

Lo cierto es que el momento más emotivo dentro de esta escena fue cuando la ahora arquitecta le dejó un mensaje de reconocimiento a su fallecido progenitor: “Papá, lo logramos”.

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La egresada llegó con vestimenta elegante a visitar la lápida de su padre, lo que lleva a suponer que decidió ese momento mucho antes que otro tipo de celebración con seres queridos y demás.

El video fue replicado por la cuenta de Instagram de Laboyanos, que remarcó que el hombre “hizo parte de ese sueño” de la joven cuya celebración fue a través de este noble gesto.

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Si bien se desconocen las razones del deceso, la edad del difunto y la fecha de la muerte permiten suponer que la causa fue por el coronavirus del 2020, momento en el que estalló la pandemia.

El caso provocó la solidaridad de los usuarios que comentaron la publicación en cuestión, con voces de apoyo en medio de una realidad muy emotiva para la graduada de arquitectura.

“Que fuerte, cada quien lleva su luto como puede”, afirmó una persona, mientras que otra remarcó: “Es muy triste verla ahi, cuánto diera porque su padre estuviera vivo”.

El video de ese conmovedor momento provocó más de 4.000 reacciones positivas de usuarios, con una notable respuesta de respaldo para la estudiantes frente a esa realidad.

¿Cómo asumir el duelo por la muerte de un ser querido?

Afrontar la pérdida de un ser querido constituye uno de los procesos emocionales más complejos que experimenta el ser humano a lo largo de su vida.

El duelo abarca un conjunto de reacciones físicas, emocionales y psíquicas normales que surgen como respuesta natural ante la desaparición de un vínculo afectivo significativo.

Aceptar la realidad de la pérdida representa el primer paso indispensable para procesar el dolor sin reprimir las emociones ni acelerar artificialmente la recuperación personal.

Especialistas en salud mental recomiendan expresar abiertamente sentimientos como la tristeza, la culpa o la rabia, evitando aislarse del entorno familiar y social cercano.

Mantener rutinas básicas de autocuidado, que incluyan descanso adecuado, alimentación balanceada y actividad física moderada, ayuda a sostener el bienestar corporal durante el proceso.

El tiempo necesario para elaborar la ausencia varía considerablemente en cada persona, por lo cual resulta fundamental respetar los ritmos individuales sin autoimponerse plazos rígidos.

Participar en rituales de despedida o rendir homenajes significativos facilita la asimilación del fallecimiento y brinda un espacio de consuelo colectivo para los allegados.

Buscar apoyo en grupos de acompañamiento o acudir a psicoterapia profesional permite adquirir herramientas adaptativas cuando la tristeza bloquea el desarrollo de las actividades cotidianas.

Con el transcurso de los meses, las personas logran integrar el recuerdo del ser querido en su historia vital, adaptándose progresivamente a una nueva realidad cotidiana.

Comprender que sentir dolor forma parte del sanar permite reconstruir el sentido de la vida mientras se conserva el legado afectivo del ser ausente.

Acompañar a quienes atraviesan un luto exige empatía, escucha activa y paciencia constante para facilitar una recuperación emocional saludable y duradera a largo plazo.

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