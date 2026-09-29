Un encuentro inesperado con un hipopótamo quedó registrado en video en una zona rural de Puerto Boyacá, municipio de Boyacá, donde un habitante se encontró de frente con uno de estos animales mientras transitaba por un camino de tierra.

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(Ver también: Hipopótamos en Colombia: proponen santuario en Hacienda Nápoles y rechazan sacrificio como solución)

En las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, se observa al ejemplar, conocido como ‘Pepe’, salir de la vegetación y acercarse a la persona que graba, quien retrocede rápidamente ante la presencia del enorme mamífero.

El registro volvió a poner sobre la mesa los riesgos que representa la expansión de los hipopótamos en el Magdalena Medio, una región en la que estos animales, originarios de África, se han establecido y reproducido fuera de su hábitat natural. Aunque el encuentro no muestra un ataque, sí evidencia una situación que puede poner en peligro a quienes viven y trabajan en las zonas rurales donde se desplazan.

¿Por qué hay hipopótamos sueltos en Colombia?

La presencia de estos animales en el país se remonta a la década de 1980, cuando Pablo Escobar llevó cuatro hipopótamos a la Hacienda Nápoles, en Antioquia, como parte de su colección privada de animales exóticos.

Tras la muerte de Escobar, en 1993, los ejemplares permanecieron en la zona y comenzaron a reproducirse. Con el paso de los años, algunos se desplazaron por los ríos y otros cuerpos de agua del Magdalena Medio, lo que facilitó su establecimiento en nuevos territorios.

La ausencia de depredadores naturales que controlen su población, sumada a las condiciones favorables para su reproducción y supervivencia, permitió que la especie se expandiera. Por eso, los hipopótamos que hoy se encuentran en libertad no son animales que pertenezcan naturalmente a los ecosistemas colombianos.

El Ministerio de Ambiente los reconoce como una especie exótica invasora, debido a su capacidad para establecerse, reproducirse y dispersarse, con consecuencias para la biodiversidad y las comunidades que habitan en las zonas afectadas.

¿Los hipopótamos son agresivos y qué riesgo representan para los campesinos?

Aunque suelen permanecer en el agua durante buena parte del día y salen a tierra para alimentarse, los hipopótamos pueden reaccionar de manera agresiva cuando perciben una amenaza, cuando alguien se acerca demasiado o cuando consideran que su territorio está en peligro.

Por eso, encontrarse con uno de estos animales en un camino rural, cerca de una finca o en las orillas de un río puede convertirse en una situación peligrosa. Su gran tamaño y fuerza hacen que un encuentro cercano represente un riesgo considerable, incluso si el animal no ha mostrado inicialmente un comportamiento agresivo.

Para los campesinos, pescadores y demás habitantes del Magdalena Medio, la presencia de hipopótamos puede afectar actividades cotidianas como caminar por senderos, desplazarse entre sus viviendas y fincas o movilizarse por los ríos. También se han documentado afectaciones relacionadas con el tránsito de estos animales, el bloqueo de caminos y los ataques a embarcaciones.

El Ministerio de Ambiente recomienda evitar acercamientos, no intentar perseguirlos ni capturarlos y reportar su presencia a las autoridades ambientales. También aconseja mantenerse alejados de los lugares en los que se haya detectado su presencia.

El impacto de los hipopótamos en el ecosistema colombiano

El problema no se limita a la seguridad de las personas. La expansión de los hipopótamos también genera preocupación por sus efectos sobre los ecosistemas del Magdalena Medio, donde comparten espacios con especies nativas.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, su presencia puede afectar a animales como el manatí, la nutria, el chigüiro y distintas especies de peces que forman parte de la biodiversidad local y del sustento de algunas comunidades.

Además, sus recorridos pueden modificar la vegetación, el suelo y las riberas de los cuerpos de agua. Sus desechos también alteran las condiciones del agua y pueden modificar los procesos ecológicos de estos ambientes.

Se trata de un problema complejo: mientras los hipopótamos son animales silvestres que deben ser tratados bajo criterios de bienestar animal, su presencia fuera de su área natural puede generar consecuencias ambientales y sociales que requieren medidas de control.

¿Qué está haciendo Colombia para controlar a los hipopótamos?

El Gobierno nacional puso en marcha en 2026 un plan para frenar la expansión de esta especie invasora y reducir progresivamente su población. La estrategia contempla acciones de manejo, entre ellas el traslado de ejemplares cuando sea viable y la eutanasia como alternativa en los casos en que no sea posible reubicarlos.

El programa cuenta con la participación de autoridades ambientales como Corpoboyacá, Cornare, Corantioquia y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), encargadas de adelantar labores de seguimiento y control en sus respectivas jurisdicciones.

En el Magdalena Medio boyacense, Corpoboyacá también ha desarrollado monitoreos de fauna silvestre y actividades de sensibilización con las comunidades, con el propósito de conocer la distribución de los hipopótamos y prevenir accidentes.

(Ver también: Hipopótamos siguen sin control en Colombia y el Gobierno ya empezó plan para vigilarlos)

Mientras avanzan estas medidas, el video del encuentro con ‘Pepe’ recuerda que la presencia de estos animales ya hace parte de la realidad de varias zonas rurales de Colombia. Para quienes viven allí, la expansión de una especie que no pertenece a estos ecosistemas representa un desafío que involucra tanto la protección de la biodiversidad como la seguridad de las comunidades.

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