Por: Caracol TV

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La Policía del Tolima informó sobre el rescate de dos caballos, una yegua y su pequeño potro, en medio de los incendios forestales en el departamento. Las autoridades indicaron que el procedimiento se originó tras la información suministrada por la comunidad y la difusión en redes sociales de un video en el que se evidenciaban las quemaduras que sufrieron los animales por la emergencia en la vereda Totarco Piedras, en el municipio de Coyaima.

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Ante la alerta, de manera inmediata, uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Tolima se desplazaron desde Ibagué hacia el sector a bordo de un camión institucional para brindar auxilio y verificar la situación. En el lugar fueron hallados Golondrina y su potro, Llamarada, quienes presentaban lesiones ocasionadas por el fuego.

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Los equinos son propiedad de un campesino de la región que vive de la venta de hojas de cachaco y los utiliza como su principal medio de transporte y apoyo diario.

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🐴🔥 En Coyaima, Tolima, nuestros Carabineros atendieron y trasladaron a “Golondrina” y su potro “Llamarada”, dos equinos afectados por incendios forestales en la vereda Totarco Piedras. 🤝 Gracias al trabajo articulado, reciben atención veterinaria en Ibagué. Dios y Patria 🇨🇴 pic.twitter.com/pcQZpVSoBy — Departamento de Policía Tolima (@PoliciaDeTolima) September 11, 2026

La yegua y su potro están en la clínica de la Universidad del Tolima

La valoración y atención inicial de los caballos se llevó a cabo mediante un trabajo articulado entre los uniformados de Carabineros y profesionales de la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Coyaima. Se garantizó el traslado seguro de Golondrina y Llamarada hacia la ciudad de Ibagué y actualmente, según la Policía del Tolima, la yegua y su potrillo reciben atención médico-veterinaria especializada en la clínica de la Universidad del Tolima para favorecer su recuperación y bienestar.

El comandante del Departamento de Policía del Tolima, coronel Ferney Martín Romero, resaltó la respuesta oportuna y el trabajo coordinado durante la emergencia: “Este es el resultado de un trabajo articulado entre la comunidad y sus instituciones para proteger a nuestros seres sintientes afectados por esta emergencia. En la Policía Tolima seguiremos trabajando por la protección animal y del medio ambiente”.

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