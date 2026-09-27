La boda del congresista ‘Chucho’ Lorduy y Nathalie Pimienta Ricciulli llamó la atención en redes sociales por los detalles de la celebración, que reunió a políticos y empresarios de la región Caribe.
Varios videos publicados por la creadora de contenido @natty_casa_bonita en Instagram permitieron conocer parte de lo que ocurrió durante la llegada de los invitados a la ceremonia, realizada en Riohacha, La Guajira. En sus publicaciones, que estaban cargadas de humor, se pueden apreciar los atuendos de algunas de las personas que llegaron al lugar y la organización que acompañó el evento.
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Las imágenes también muestran cómo fue preparado el espacio para la ceremonia religiosa, con una puesta en escena cuidada y varios detalles que dejaron ver la planeación que hubo detrás de la celebración.
La fiesta, por su parte, quedó registrada principalmente en las historias compartidas por Lorduy y su pareja, Nathalie Pimienta. Allí se pudieron observar algunos momentos de la celebración posterior a la ceremonia, que tuvo entre sus invitados al cantante Peter Manjarrés.
El artista, además, fue uno de los encargados de poner música a la noche y protagonizó uno de los momentos más llamativos de la fiesta al subir al escenario para interpretar algunas de sus canciones.
A la celebración asistieron diferentes empresarios y políticos de la región Caribe, aunque también hubo invitados procedentes de otras zonas del país. Las publicaciones en redes permitieron conocer algunos de los rostros que hicieron parte del encuentro y distintos momentos de la celebración.
La boda terminó así convirtiéndose también en contenido para redes sociales, donde los videos de la llegada de los invitados, los vestidos y trajes, la ceremonia y posteriormente la presentación musical de Peter Manjarrés mostraron buena parte de lo que ocurrió durante la celebración en Riohacha.
Estas son algunas imágenes que compartieron los organizadores del evento:
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