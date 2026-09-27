Mayra Garrido, periodista del canal Teleuniverso de República Dominicana, vivió un particular momento mientras grababa un informe en plena vía pública. Una motocicleta con dos hombres se acercó demasiado a ella y la comunicadora llegó a pensar que podía tratarse de un intento de robo.

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El momento quedó registrado por la cámara que acompañaba la reportería y posteriormente fue compartido por la propia periodista en sus redes sociales. En la grabación se observa a Garrido ubicada en una intersección, mientras adelanta su trabajo junto al camarógrafo Junior Rodríguez.

La reportera ya había hecho un primer registro y se disponía a continuar con la grabación cuando notó que una motocicleta se aproximaba por el lugar. Al ver la cercanía del vehículo, dirigió la mirada hacia sus ocupantes y luego buscó la atención de su compañero.

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“¿Me van a atracar? Tú me avisas si me van a atracar. Me haces señas”, pregunta la periodista a su camarógrafo ante la situación. Luego le pidió a Rodríguez que estuviera atento y le avisara si los hombres que viajaban en la motocicleta tenían alguna intención de acercarse a ella.

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La motocicleta pasó muy cerca de la periodista

En las imágenes se aprecia cómo el vehículo continúa avanzando hasta pasar a pocos centímetros de Garrido. La comunicadora permanece pendiente de los dos hombres mientras sostiene los elementos que utilizaba para su trabajo.

Sin embargo, el episodio no terminó en un robo ni en una agresión. Los ocupantes de la motocicleta siguieron su recorrido sin detenerse, interactuar con la periodista o quitarle alguna de sus pertenencias.

La preocupación de Garrido habría estado relacionada principalmente con la manera repentina en la que el vehículo se aproximó mientras ella se encontraba distraída por la reportería. Además, en el video se observa que la motocicleta circuló por un sector que no estaría destinado para ese tipo de vehículos.

La escena, aunque terminó sin consecuencias para la periodista, muestra uno de los riesgos que pueden aparecer durante una jornada de reportería en espacios públicos, especialmente cuando los comunicadores deben permanecer concentrados en las cámaras y los elementos que utilizan para grabar.

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Mayra Garrido compartió el momento en redes

Después de la situación, Garrido decidió publicar el video para mostrar el particular susto que experimentó mientras trabajaba. La grabación llamó la atención precisamente por la reacción espontánea de la reportera ante la llegada de la motocicleta.

El episodio duró apenas unos segundos y no pasó a mayores. Los dos hombres continuaron su camino y Garrido pudo seguir adelante con la grabación de la nota que estaba preparando.

Así, lo que inicialmente despertó la preocupación de la periodista terminó convertido en una anécdota de su jornada laboral, que además quedó registrada por la cámara y posteriormente fue difundida en redes sociales.

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